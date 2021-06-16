留意日常生活發掘投資商機　捕捉爆升藍籌股策略！

若投資者能在芸芸藍籌中選到一隻爆升股，長遠回報十分可觀。(中新社圖片)

內地有一名婦人13年前以5萬元人民幣買入一隻股票後置之不理，早前因不記得戶口密碼，便前往銀行重置，卻發現所持股值已漲到500多萬元人民幣。有專家指，這位民間股神之所以能成功，其一是選對一隻好股票，純利增長過百倍；其二是持股時間長。不過，心水清的股民都知道，在股市實際中伏的機會率，比捕捉到潛力股高很多，故機遇與風險是並存的。

【留意日常生活發掘投資商機】

那該如何選對一隻好股票呢？很多投資新手覺得股市與現實世界脫節，尤其是現在實體經濟不景氣，股票市場卻牛氣沖天，教人摸不着頭腦。這時可參考曾在麥哲倫基金任職、於1977至1990年間達到逾29%基金年回報佳績的「全球最佳基金經理」彼得林治(Peter Lynch)其中一個投資哲學－－「生活投資法」。

他認為一般散戶只要細心留意日常生活，找到「10倍股」並非不可能。例如他曾經從妻子和女兒的日常用品中，認識到蕾格絲(L'eggs)絲襪，和標榜自然的The Body Shop，並作出深入研究，然後買入它們的股票。他主張不要投資自己不熟悉的產品，並應細心研究股票背景等。如果人們總是買入一些他們完全不了解的股票，就有如賭博行為。

【市盈率與增長比率低於一倍】

「10倍股」(Ten Bagger) 這個詞彙便是出自彼得林治，他曾透過觀察「市盈率與增長比率」(PEG ratio)，來選擇相關比率低於一倍的企業，從而發掘估值便宜及有潛力上漲10倍的股票。

除此之外，根據林治的投資理念，還可歸納出以下7點來篩選增長及價值型股票：一、每股盈利增長大於或等於15%，但不能高於30%；二、市盈率與增長比率低於或等於1；三、機構投資者佔流通股票比例低於或等於50%；四、債務與股東權益比率低於或等於25%；五、總市值低於或等於160億港元；六、現時經營利潤率低於3年平均1.2倍以上；七、現時市盈率低於過去5年平均數。

彼得林治的市盈增長率估值方法，其實是源自Jim Slater的祖魯法則，Jim Slater發現過去的爆升股有一些共同特性，包括盈利呈現上升趨勢，市盈率卻相當便宜，這就是PEG的前身。在1963至1965年間，他的投資組合增長了68.9%，而同期大盤指數僅上升3.6%。此後，他根據多年來的實戰經驗，寫下了11個投資準則，投資者亦可借鏡，篩選並收窄選股範圍。

選股準則與彼得林治的理念大同小異，其中包括股份過去5年內，每股盈利至少有4年屬增長，還有市盈率相比增長率便宜、董事的聲明樂觀、強勁的流動性、高現金流量、低債務、具有競爭優勢、有題材，以及總市值小等。

【企業現金流強大增長潛力高】

由於現時科技股受內地反壟斷法及美國債息上揚影響，騰訊股價下挫無可避免，但現時公司市盈率降至約30倍，低於過去10年平均市盈率的38倍，而去年每股盈利增長達82%，市盈率與增長比率低於1，市盈率算是吸引，而且公司每股盈利增長符合至少4年屬增長的準則。

【公司每年盈利穩定增逾15%】

不過，自從去年11月推出疫苗，而且至今各地疫苗接種進度理想，令市場對全球經濟逐步復甦的憧憬升溫，並預期信貸活動有望正常化。再者，銀行淨息差也逐漸回穩，銀行盈利增長前景將進一步回復，去年12月英資行獲准有條件恢復派息後，滙控已明確恢復派息政策，加上首季業績表現勝預期，值得伺機吸納。再翻查疫情前兩年的公司業績，可見2017至2018年期間盈利增長達標有餘，2017年每股盈利更增長近6倍。

●中伏股有何特徵？

縱使跟足上述理論選股，亦不代表穩勝，因假如爆升股的市值較細，在未清楚公司的基本面前貿然入市，一不小心就會隨時中伏。那麼該如何避免買入「中伏股」？通常最容易「中伏」的股票又有甚麼特徵呢？

【市值細 流通量低】

中伏股的第一個特徵是其市值一般較細，並存在股權過分集中的問題。這個情況通常由大股東，以及另外10至20名股東，合共持有85至99%股份，由於部分公司的股權高度集中於數目不多之股東，即使只有小量股份成交，亦可能導致股價大幅波動。

其次是流通量較低的股份，尤其是二、三線的非藍籌股長期缺乏成交，容易被人操縱，情況與股權過分集中類似，即使只有小量成交，股價都可能大幅波動。而且由於流通量低，有貨的投資者難以脫手。若股價長期低迷，即是翻身無望。投資者可以使用「換手率」(俗稱「周轉率」)作為判斷股票流通性的指標，若股份的換手率愈高，意味着交投愈活躍，往往是短線資金追逐的目標，股價富有彈性，但風險也相對較大。

第三是經常配股的公司，若上市公司在股價高位時配股，表面上是籌集資金發展業務，實際上有如「抽水機器」之嫌，同時會令人覺得股票已不抵買，這情況通常利淡股價，股價有機會見頂；倘在股價低時配股，就會攤薄現有股東權益。不過亦都視乎配股金額和公司持有的現金額來衡量，若配股金額少，而公司持有大量現金，即意味着未來公司或有新的發展。

因此，投資者應透過研究各上市公司的業績報告，或選擇市值較大的藍籌股避免以上風險，雖然這些股份有很大機會在疫情期間已經倍升，但只要細心觀察伺機吸納，「再戰高峰」的機會存在。