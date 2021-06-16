東方日報B1：廣東爆疫愈慌　航運骨牌式冧檔

歐美經濟活動重啟帶來強勁需求，疫情期間被壓抑的消費正在強勁反彈，偏偏此時中國南方地區疫情反覆，導致貨運延誤問題加劇，深圳集裝箱碼頭的船舶停靠等候時間飆升至逾兩周以上，運費成本也再創新高。分析認為，今次航運危機恐引發連鎖效應，再次衝擊全球供應鏈並刺激通脹，甚至波及美國的消費者。

廣東是全球重要海運樞紐，經手中國出口總額逾兩成，可是近期受防疫措施影響，廣州和深圳的港口運作效率大減。鹽田碼頭在5月底因為出現員工確診，因此關閉將近一周，港口重啟後運作也大幅縮減，導致嚴重的船隻堵塞。研究公司Everstream Analytics智能解決方案副總裁Shehrina Kamal表示，在深圳鹽田國際集裝箱碼頭，船舶停靠的平均等待時間已從原來的半日，急劇飆升至16日。

保銀投資首席經濟學家張智威認為，現時供應鏈中斷的風險正在上升，出口價格及運輸成本可能會進一步上漲，預計廣東地區航運流量本月將繼續受壓，甚至蔓延中國其他地區；加上近期印度和其他東南亞經濟體的疫情提高了商品和運輸價格，或增加其他國家的通脹壓力。

供應鏈整合平台Chain.io行政總裁Brian Glick形容，當前航運成本已經是歷史平均水平的5至10倍，而深穗兩地的航運受阻對供應鏈產生前所未有的影響，已無人能夠估算運費最終會升到甚麼程度。許多中小型企業更已選擇放棄航運，因為運輸成本超過了產品的利潤。

以海運量計高踞全美第三的藍籌裝修及建材零售商家得寶索性自己租一艘貨櫃輪，營運總監Ted Decker表示，這是家得寶首度展開的嘗試，該貨輪將在7月開始營運，全部運力均會用於運送公司的貨物。

航運軟件公司3GTMS企業發展副總裁JP Wiggins表示，相對於此前的蘇彝士運河貨船擱淺事件，當時該運河多數貨物是運往歐洲；而今次中國的港口堵塞影響的卻是運往北美的貨物，對美國消費者影響更大，更預料會使亞洲製造的產品出現缺貨潮。