美銀調查：8成基金經理認為比特幣「泡沫化」

外媒報道，美國銀行公布最新調查，指受訪基金經理當中約80%認為比特幣市場泡沫化，比例高於5月時的75%。該調查於6月4日至10日進行，共有207人參與了調查，他們所管理的資產總計6,450億美元。

調查結果反映即使上個月暴跌35%，比特幣仍被認為是投機過度的市場，泡沫仍然嚴重。然而，該些基金經理依然認為「買入比特幣」是目前第二大擁擠交易，僅次於大宗商品。

這一結果表明，在極端波動性和監管前景不明朗的影響下，部分基金經理對於加密貨幣是否能作為合格的資產類別仍然心存疑慮。對於加密貨幣而言，泡沫恐懼並不是甚麼新鮮事，許多投資者對涉足沒有基本面支撐的資產是否明智都表示過懷疑。

此外，調查指出，72%的投資者表示通膨是暫時的63%的人預計聯儲會將在8月至9月減碼購債對債券的配置處於3年低位(淨減少69%)，對股票的配置回升至2021年高點(61%)。

調查又指，57%的投資者認為，股市在未來6個月的任何調整都可能會低於10%；基金經理預計同時包含價值股和科技股的投資組合將成為未來4年表現最佳的資產。另外，受訪者對美股的配置維持在高配6%，對歐洲股市的配置升至淨高配41%，創2018年1月以來最高水平。