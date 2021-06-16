英國Vodafone棄用華為5G設備　轉用三星

外媒報道，英國電訊集團Vodafone表示，已選定三星電子供應5G網路設備，這是三星電子在歐洲電訊設備市場的一大突破，也代表美國發起抵制華為5G設備的行動漸漸奏效。

英國政府以國安風險為由、已要求通訊業者必須在2027年年底之前，從英國5G網路中剔除華為的設備，以呼應美國發起抵制華為設備的行動。

目前歐洲有許多通訊業者正在接洽三星電子，考慮由該公司取代華為作為5G設備供應商。西班牙電訊公司(Telefonica)和法國電訊營運商Orange先前就透露，已與三星電子進行協商。

三星電子一位高級管理人員本月稍早表示，該公司打算立足歐洲市場，維持通訊設備業務的增長。三星電子在2020年9月從美國大型電訊業者Verizon拿到60億美元的訂單。

市場研究機構CCS Insight分析師Richard Webb表示：「三星電子要想追上愛立信和諾基亞，還有很長的路要走，但三星電子在移動寬頻、固定無線接入和私人5G網絡方面，擁有全面的5G RAN產品組合，有必要視之為強大的競爭對手。」

歐洲電訊設備市場由諾基亞和愛立信主導，華為雖然有一席之地，但愈來愈多歐洲國家開始拒絕華為參與5G網絡建設。羅馬尼亞總統Klaus Iohannis在6月11日簽署一項法案，以基於國家安全考慮，禁止華為參與該國5G網絡建設。

另根據日本媒體報道，除了三星電子，日本NEC及美國Dell也被Vodafone選為5G設備的供應商，NEC的5G設備更是首度出口到日本之外的國際市場。