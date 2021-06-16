憂聯儲局提前「收水」　標指納指均自紀錄高位回落

美國消費者對通脹的預期創下8年新高，預示聯儲局有更大可能提前「收水」。美國股市周二(15日)承壓，標指和納指均自紀錄高位回落。道指收報34,299點，跌94點或0.27%；標指收報4,246點，跌8點或0.2%；納指收報14,072點，跌101點或0.71%。

通脹預期繼續升溫。紐約聯儲銀行調查顯示，5月份美國消費者的一年期通脹預期，從之前一個月的3.36%增至4%，為連續第7個月上升，並且是2013年開始有紀錄以來的最高水平。至於未來3年的通脹預期也從3.1%，升至3.57%，為2013年8月以來最高。而一年期樓價升幅預期，則增加0.73個百分點至6.22%，連續第三個月創下新高。

數據顯示，美國5月生產物價指數數(PPI)按年升6.6%，超出市場預期增幅6.2%，意味原料成本繼續上揚；惟扣除能源及食品的核心PPI按年增幅為4.8%，符合預期。5月零售銷售按月跌1.3%，遜預期；工業產出按月升0.8%，略勝預期。

聯儲局召開為期兩天的貨幣政策會議，周三將公布會議決議與政策聲明，主席鮑威爾隨後將召開新聞發布會。市場雖然預計本次會議不會發生重大的政策變化，但投資者會密切關注政策聲明與鮑威爾的講話，以了解聯儲局打算何時開始退出其在疫情危機期間實行的支持性政策體系。

事實上，市場上不少人正聯儲局提前「收水」。摩根大通行政總裁戴蒙表示，由於未來通脹上行可能會導致利率上漲，該行正在「有效地囤積現金」，而不是現在動用這些資金買入美國國債和其他投資品。這種做法是為了在息口上升、債價下跌時買貨。他直言：「我們有大筆現金，也很有能力，我們會非常有耐心。因為我想，很有可能通脹將不僅僅是暫時的。」

個股方面，美國與歐盟就飛機製造商波音與空中巴士的補貼爭議達成和解協議，波音股價收市上漲0.61%。美國工業巨頭Honeywell宣布，隨着口罩需求日益降低，將關閉兩座N95口罩生產工廠，共涉及約1,170位工人，公司股價全日跌0.3%。