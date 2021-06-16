陳正犖：下半年續看好歐洲股票

上周歐洲央行議息後維持利率不變，存款利率為負0.5厘，邊際借貸利率為0.25厘，再融資利率繼續為零水平，並繼續執行針對疫情的緊急購買計劃，規模為1.85萬億歐元。歐洲央行重申，與2021年前幾個月相比，本季度的購買速度將繼續加快。歐洲央行亦未有計劃在2022年3月之前逐步取消該購買計劃，到期的相關債券將獲得再投資至少直至2023年。定期資產購買計劃的淨購買額將保持在每月200億歐元，有必要就會維持，並且不會在利率開始上升之前結束，央行亦會繼續通過定向長期再融資操作鼓勵銀行放貸。

歐洲央行將歐元區實質經濟增長預測分別從4.0%和4.1%，調高至4.6%(2021年)和4.7%(2022年)，通脹預測升至1.9%(2021年)和1.5%(2022年)。議息會議結果宣布後，股票、債券和歐元保持穩定，表明歐洲央行會議並不令人意外。即使調高經濟增長和通脹預測，歐洲央行強調財政擴張的持續重要性，貨幣政策將持續寬鬆，這種情況對股市尤其有利。在接下來的幾個月裏，在復甦的早期階段，每股盈利增長的升幅，或較通脹上升的擔憂更重要，有望成為股市的積極推動因素。

我們繼續建議讀者可考慮增持歐洲股票。除了寬鬆政策外，疫苗接種正在加速，而歐盟復甦基金的實施可能會在夏季蓄勢待發。在愈來愈積極的政府舉措支持下，再生能源具有強大長期增長動力。前歐洲央行行長德拉吉出任意大利總理，對意大利、更廣泛的歐元區外圍國家以及歐洲的團結都有正面作用。雖然歐洲股票年初至今已上升了15%，但一年預測市盈率約18.7倍，估值仍然不高。我們在全球看好的股票類別，在歐洲股票中對亦提供了特別好的機會及佔比，例如周期股、價值股、中型股、股息增長股和「綠色」股票。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖