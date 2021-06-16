鄭勤龍：港股需時整固　容後再展升浪

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地山謙》變《風山漸》之中。在易經，「山」為平地上高聳之物，難以攀越。今「謙」卦和「漸」卦皆帶有「山」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在近日反彈的阻力並不輕。

承接上周預示恒指走勢或可止跌回升的《風山漸》變《水地比》卦，恒指上周三在28,771點開市，隨後大市在回落至28,600水平後，便開始靠穩回升，然而指數最終仍受制於29,000點的心理關口下，屢日未能突破。昨日恒指出現單日回吐，最多曾下跌約500點，還幸最終跌幅收窄至203點，收報28,638點，仍可站穩於28,600點的水平之上，可說是應驗了不能一口氣飛得很遠，引伸為「止而進」的「漸」卦卦象。

「謙」卦的卦象為崇高的山居於地下之象，有高而不踰越之意，以此表示君子謙卑處世之道，然而若將其卦象應用於分析恒指的走勢，便可引伸為難以踰越的阻力線。

此外，變卦是上周出現過的「漸」卦，由於「漸」卦的經文為講述一個鴻鳥的飛行故事，由於體形龐大，不能一口氣飛得很遠，所以會一邊飛行一邊尋找歇息地，故此若將其象應用於恒指的表現上，便可預示大市短期內的表現仍然會偏向反覆為主，需待鴻鳥稍為歇息後，才可再展開升浪。

玄學金融家 鄭勤龍