陳錦興：大唐發電受惠夏天用電高峰

大唐發電3月止第一季度報告，按中國會計準則，實現營業收入250.95億人民幣(下同)，按年增加13.4%。錄得純利8.09億元，增長14.5%，每股收益2.42分。核心盈利7.7億元，按年增長25.8%。首季完成發電量約628.699億千瓦時，同比增長約10.61%，主要是全社會用電量同比大幅增長及在部分區域新投機組同比增加，而平均上網電價平穩，為每兆瓦時人民幣393.23元。

內地密切監察大宗商品的價格波動，當中燃煤是重點之一，由於內地正邁向夏季用電高峰，發改委正研究不同方案以平抑煤價，包括考慮就動力煤價格設定上限，另外當局將指導發電廠不能在指引價之上買煤。無論如何，內地不會讓發電成本波動，從而影響電廠的售電積極性。

火力發電廠近年估值被持續下調，已跌至過殘的水平。大唐發電現價市帳率只不足0.5倍，而去年仍增加派息，估息率達8厘，估值具防守性。夏季進入用電及發電高峰，市場或借勢炒上，對偏強的大唐有利。建議1.25港元吸納，向上阻力位為1.5元，止蝕可定於1.15元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)