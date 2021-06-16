施羅德：太陽能股轉弱　浮現吸納機會

2020年，能源轉型股的基本盈利增長相當強勁，加上估值逐步隨着漸趨明朗的長遠機遇調整，板塊表現因而顯著做好。去年底，行業估值一度升至歷史高位。雖然某些子行業存在長線良機，但就短期而言，我們認為個別股票的估值仍略為偏高。因此，我們將部分策略轉向防守性較強的行業。

事實上，我們在2021年初時已開始觀察到該行業出現一些疲弱迹象，而波動性亦相對增加，特別是太陽能、氫能及可再生能源發電等板塊。當時，這些板塊的短期估值已開始變得過高。我們看準了這輪弱勢，並把握估值相對吸引的機會，繼而重新增持基本因素向好，但估值開始面臨挑戰的股票。

儘管受疫情影響(或者可說是因疫情受惠)，能源轉型的長遠前景都已較從前有過之而無不及。現時，可再生能源已是地球上四分之三的地區當中最便宜的發電方式，而未來的生產成本亦只會愈來愈低。各國的支持政策從未像現時這樣一致和強勁。今年，美國、歐洲及中國紛紛設定碳中和目標，是歷來首次。這些國家的碳排放量總共佔全球整體的75%。

潔淨能源技術的消費需求確實開始回升。愈來愈多的消費者希望駕駛電動汽車，在住宅屋頂上安裝太陽能裝置，並使用潔淨能源技術。在能源轉型中，哪些子行業能夠帶來最具吸引力的投資機會？我們從5個主要子行業和主題審視與能源轉型相關的板塊，當中包括潔淨能源發電、輸電及配電、能源儲存、能源效率及潔淨交通。

我們已開始在這些板塊觀察到令人雀躍的增長，而現時最值得關注的是輸電及配電行業。早前，美國德州因創紀錄的低溫導致煤炭、天然氣及核電產量減少，繼而引發能源短缺和停電的問題。事件正好說明了就電網建設增加投資的重要性。提供電動汽車充電基建、電網關鍵組件，以及電網軟件的公司都是值得留意的板塊。

鑑於太陽能行業近期的弱勢，現時已開始出現一些較具吸引力的風險回報機會。

潔淨交通亦是一個令人雀躍的行業。電動汽車的市場滲透率已開始向上發展，當中又以歐洲的升幅最顯著。在接近2020年底時，當地的市場滲透率已趨近雙位數字。未來，隨着更多更具吸引力的新型電動汽車面世，相信消費需求亦有望隨之增長。我們一直在發掘一些涉足潔淨交通行業、推動交通系統轉型，以及促進電動汽車應用的公司。

我們亦在持續探索那些我們認為對建設電網起到關鍵作用的公司，包括為海上風電場提供電纜，或者為電網提供智慧配電軟件的公司。無論是應用在住宅還是公用事業，太陽能都將在推動能源轉型方面發揮非常重要的作用。經過近期的疲弱表現後，我們已開始增加太陽能股的持倉。

施羅德投資管理環球可再生能源分析師 Alexander Monk