中國燃氣就湖北爆炸事故設應急處理領導小組　周三復牌跌逾4%

中燃股份周三(16日)復牌，股價開市跌4.3%，報24.2港元。

集團高度重視該事故，第一時間成立應急處理領導小組，指導區域管理中心及該項目公司密切配合相關政府部門做好現場應急處理，以及事故原因調查等工作。待相關政府部門對該事故的調查結果出來後，公司將在有需要的情況刊發進一步公告。

按照燃氣行業安全運營的慣例以及集團每年安全大檢查的要求，集團於今年5月下旬已經下發通知要求、並安排全集團範圍內的項目公司進行年度例行的全面安全工作大檢查。安全運營是燃氣行業強調的最重要工作，集團一直執行高標準燃氣安全運營管理，除了日常嚴 格的安全檢查之外，不定期進行各種規模的安全營運檢查，並將該項工作常抓不懈。

該區域的管道燃氣經營權原由東風汽車集團燃氣公司擁有，於2015年12月22日，東風汽車以燃氣管網和相關設施出資入股，該公司一家附屬公司以現金出資入股，共同成立該項目公司，經營該區域的燃氣業務。