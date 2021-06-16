今個暑假香港本地消費大旺？有咩受惠股？

由於全球疫情仍然肆虐，尤其東南亞地區，近期就連內地廣東省疫情亦反彈，兩地通關看來不太可能在短期內成事，旅遊氣泡、國際旅運更是恢復無期。聽作為人父母的股友話，今年4、5月，當各大機構公布本地暑假活動課程資料，即出現「搶報名」情況，皆因今個暑假，甚麼遊學、旅遊，通通冇得去，只有留在香港「困獸鬥」，故為人父母，當然第一時間為孩子報定各大本地暑假課程，實行為小朋友填滿暑假節目時間表！

不過，筆者都要提一提，好多時股價都係提早預先反映效應實況，故高追也要小心，尤其是如今東南亞疫情未退，廣東疫情更不明朗，若然第三季內地經濟持續新增不明朗因素，而美國聯儲局對通脹和收水看法有咩變動，全球股市隨時會發軟蹄。故跟炒板塊最好揀有流通量，和盡量走短線，兼嚴守止賺止蝕位，別貪勝不知輸！

東網產經專欄作者 帥哥