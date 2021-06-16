道指跌94點　油價漲逾1%

●美匯指數報90.53；港匯跌至7.7633；離岸人民幣(CNH)報6.4060；美元兌日圓處110.09；歐元弱見1.2125，英鎊企1.4082。金價報1,858美元。布油報74.23美元，紐油報72.43美元。比特幣在4萬美元上落。道指期貨偏軟。

●美國5月生產物價指數數(PPI)按年升6.6%，超出市場預期增幅6.2%，意味原料成本繼續上揚。

●美國財政部發表報告指，於4月份，日本3個月來首度增持美國國債，持有量增加364億美元，至1.277萬億美元，繼續位居美國國債的最大海外持有國；中國所持美債則減少43億美元，至1.096萬億美元，為美債第二大海外持有地。

●美國銀行公布最新調查，指受訪基金經理當中約80%認為比特幣市場泡沫化，比例高於5月時的75%。

●外媒報道，由阿里健康支持的中國腫瘤大數據解決方案供應商零氪科技周一(14日)於美國納斯達克申請公開首次招股(IPO)，成為最新公布赴美上市計劃的中國精準醫療大數據公司。

●市場早前出現資金向周期性股份輪動，然而科技股目前已反彈不少，不過瑞銀表示，短期內重返科技股可能是個錯誤決定。

●港股ADR指數收報28,542點，跌96點或0.34%。

●即月恒生指數夜期收報28,463點，跌46點，低水176點，成交9,893張。

●紐約7月期油收報每桶72.12美元，升1.21美元或1.7%；布蘭特8月期油收報每桶73.99美元，升1.13美元或1.55%。

●紐約8月期金收報每安士1,856.4美元，跌0.5%，續創1個月收市新低。

●英國富時100指數收報7,172點，升25點或0.36%；法國CAC指數收報6,639點，升23點或0.35%；德國DAX指數收報15,729點，升55點或0.36%。

●英國電訊集團Vodafone表示，已選定三星電子供應5G網路設備，這是三星電子在歐洲電訊設備市場的一大突破，也代表美國發起抵制華為5G設備的行動漸漸奏效。

●外媒報道，摩根士丹利策略師Todd Castagno及其團隊發表報告指，一旦落實全球最低公司稅率，大型企業的稅負將會增加一倍。

●阿里副主席曝馬雲近況：現在很好、保持低調。