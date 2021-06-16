李秀恒：G7倡低稅率　港須謀對策

在近日舉行的七大工業國集團(G7)財長會議上，達成了歷史性協議，決定未來會把全球企業利得稅最低稅率定為15%。G7財長認為，此舉能有效地防範大型跨國企業，以及如微軟、亞馬遜、Google等的科技巨企，把利潤轉移至低稅率國家和地區。預料該份協議稍後會交給二十國集團(G20)及經濟合作發展組織(OECD)進行討論。

筆者認為，一旦G7倡議的全球企業最低稅率得到G20及OECD的支持，全球最快可能在今年底便會步入企業低稅率時代，屆時奉行簡單低稅率的國家和地區，如愛爾蘭、荷蘭、新加坡和香港等，都將受到衝擊。因此，特區政府現時極需評估和研究G7協議可能對香港造成的影響，及早作出應變部署，在稅制上作出改革，以保持香港的競爭力。

其實多年來，許多歐美跨國企業都一直利用國際稅收法律上的差異及漏洞來避稅，令歐美國家政府流失了大量的稅收，以至OECD數年前已着手研究如何遏制稅基侵蝕，以及制定全球企業最低稅率。不過，當時歐美等國家都有自己的考量，導致協議無疾而終。惟持續逾年的新冠疫情，令歐美多國財政赤字及債務大升，都急需增加稅收。因此，美國政府早在4月時已提出全球最低企業稅的倡議，並宣布萬億美元基建計劃，冀能吸收美資跨國企業回流，幫補稅收。由於歐洲各國亦打着同樣算盤，所以才促成了此次協議的達成。

眾所周知，香港一直以來都以簡單低稅率作招徠。以企業利得稅率為例：本港企業首個200萬港元利潤，稅率為8.25%；200萬港元利潤以上，才會徵收16.5%利得稅。據美國傳統基金會「經濟自由度指數」報告的統計，全球181個訂立了公司稅的國家及地區，稅率平均值和中位數分別為23.7%和25%，分別較香港高出了7.2個百分點和8.5個百分點(以16.5%計算)，若與本港的8.25%稅率比較，這些國家的稅率平均值和中位數則高出了15.45個百分點和16.75個百分點。由此可見，香港在稅率上對企業甚具吸引力，因此長期以來均有不少跨國企業到港發展，或在香港設立亞太區總部。

一旦G7的倡議得到落實，相信全球大部分國家都會跟隨，這將會大幅削弱本港在稅制上的優勢，影響到企業來港營商的意欲。所以，香港政府不能再因循守舊，必須開動腦筋，研究推出更多稅務優惠，或者提供其他補貼措施，努力創造更佳的營商和投資環境，期望繼續受到跨國企業的青睞。

香港經貿商會會長 李秀恒