陳樂怡：人民幣回軟　港股上升空間收窄

展望港股後市，市場關注本周美國聯儲局議息會議，投資者預期當局按兵不動，即時不會有太大動作。但投資者仍要留意會後當局的信號，此前投資氣氛偏向審慎。加上，美匯指數反彈，另外在6月初中國官方表態人民幣升勢過急後，人民幣回軟，拖累中資股表現，限制港股上升空間，恒指阻力位於100天線(約29,030點)。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)