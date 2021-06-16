陳樂怡：人民幣回軟 港股上升空間收窄
2021年06月16日 08:45
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A股周二受壓，港股一度跌近400點，午市跌幅收窄至203點，報28,638點。國指跌82點，至10,668點。科指跌30點，至7,961點。大市成交額為1,437億元。湖北省燃氣爆炸，燃氣股普遍下挫，中國燃氣(00384)停牌前插14.5%，華潤燃氣(01193)回調2.86%。特步國際(01368)向高瓴發行5億元可換股債券，抽升逾兩成。
由於市場風險偏好回升，加上預期車用晶片供應短缺下半年逐步改善，資金重新流入電動車板塊。事實上，據乘聯會資料顯示，5月新能源車內地零售滲透率11.4%，首5月滲透率9.4%，較2020年5.8%的滲透率顯著提升。該會表示，鑑於首5月新能源車批發銷量為86萬輛，按年增2.5倍，走勢強勁，上調2021年新能源乘用車批發銷量至240萬輛，年初估計為200萬輛。建議伺機跟進下半年新車周期強勁的自主品牌龍頭吉利汽車(00175)、電池業務潛力巨大的比亞迪股份(01211)及電動車零部件股敏實集團(00425)。
美國10年期國債孳息率回落至1.5厘以下，金融股普遍下滑。不過，金融股受惠於經濟復甦及未來加息周期，宜趁低吸納。其中，友邦保險(01299)早前受累廣東省確診個案上升，市場對中港通關感悲觀。但隨着當地進行大規模篩查，疫情傳播似有受控迹象。長線而言，友邦加快於內地拓展，而且亞洲市場高速增長，建議趁回調收集。另外，中銀香港(02388)首季貸款增長優於行業水平，未來將受惠於跨境理財通，建議買入。
展望港股後市，市場關注本周美國聯儲局議息會議，投資者預期當局按兵不動，即時不會有太大動作。但投資者仍要留意會後當局的信號，此前投資氣氛偏向審慎。加上，美匯指數反彈，另外在6月初中國官方表態人民幣升勢過急後，人民幣回軟，拖累中資股表現，限制港股上升空間，恒指阻力位於100天線(約29,030點)。
個股方面，中海油(00883)由於油組年內成功控制產量，經合組織國家的4月石油庫存跌破5年平均水平。市場分析指出，2021年第3季和第4季環球每日石油需求，分別較第1季高出超過400萬和600萬桶，將可抵銷油組於5至7月累增的每日200萬桶產量升幅。油價近期強勢，升破每桶70美元，本地上市的中資石油股將受惠。其中，中海油是純上游公司，受惠程度最高。現價預期市盈率5.5倍，股息率超過8厘，估值有明顯吸引力，建議趁低吸納。目標價睇10元，止蝕價為8.2元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)