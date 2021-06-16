美國反壟斷決心堅決！Khan出任貿易委員會主席

拜登政府周二(15日)任命主張分拆科技巨頭的學者Lina Khan，擔任美國聯邦貿易委員會(FTC)的主席，以接替目前擔任代理主席的Rebecca Kelly Slaughter，後者已擔任FTC委員3年，原本被視為FTC主席熱門人選。

Khan今年32歲，持有耶魯大學法學博士學位，其後成為哥倫比亞大學法學院教授。她長期對科技巨頭直言不諱，最出名的是於2017年，在耶魯大學攻讀期間的研究論文狠批亞馬遜的Amazon.com壟斷，主張美國反壟斷執法需要改善。

眾議院反壟斷小組幕僚於去年10月發表抨擊科技巨頭報告，而Khan是作者之一。該報告主張亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook和Google把持巨大且持久的市場權力，打壓創新、限縮消費者選擇，並且削弱民主。

分析認為，拜登政府此人事變動凸顯美國反壟斷決心。事實上，反壟斷政策亦逐漸躋身主流，眾議院上周提出5項法案，將對科技公司營運設置新規定，可能迫使業者分拆部分業務。

除了Khan，拜登團隊今年3月也任命反科技巨頭壟斷的台裔法學學者吳修銘加入國家經濟委員會(NEC)。

FTC是美國兩大競爭主管機關之一，另一個是美國司法部的反壟斷部門，共有5名委員。任命Khan後，民主黨在FTC掌握3席的優勢。另外兩人為Rohit Chopra及Slaughter，皆是長期追求更積極的反壟斷政策。