邵志堯：數碼黃金 vs 數碼石油

黃金在今天除了在資產配置穩佔一席位之外，在工業生產中有其他金屬可以取代，並沒有實際的用途，而石油暫時仍是生活不可或缺的東西，大部分電力靠此產生，副產品如尼龍、塑膠也依靠它，石油價格上落可直接影響物價。

在虛擬貨幣的世界中，比特幣被喻為數碼黃金，而以太幣則被稱為數碼石油，筆者認為某程度上這個比喻也很恰當，自從美國政府發鈔不需要以黃金作儲備那一天開始，黃金便失去了真正的用途，但是人類習慣了以它作為資產配置的一部分，和每年也有波動率，其不可以用基本因素可以作評估，人類便可以以此作為炒賣的工具，其背後的原因是大家的信仰，大家都相信它不會一文不值便不會變零。

同樣道理，比特幣也是一樣邏輯，年輕人相信去中心化和稀缺性，有了這個信仰便成為數碼上的黃金。

以太坊是以區塊鏈為基礎上開放給所有人的平台，在這平台上所產生的計算以以太幣作為燃料，並稱之為Gas Charge，希望運算速度快一些便需要多付一些以太幣，以太幣在數碼的世界上等同石油，速度高的跑車便需要多付一點汽油費同出一轍，所以是以太幣是數碼石油不容置疑。

虛擬貨幣是繼貝殼、青銅、白銀、黃金和石油之後的未來新貨幣，大家不要戴有色眼鏡視之，多認識一點常識再進行判斷還未遲。

香港財務專業協會主席 邵志堯