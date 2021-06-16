港股28500點整固　信義光能挫8%　金融及石油股撐市

港股低開後持續偏軟，恒生指數曾跌111點，低見28,527點，暫於28,500點水平整固。國企指數跌60點；科技指數跌過百點，主板成交550億港元。

幾隻藍籌新貴沽壓重，信義光能挫8%；比亞迪股份跌近5%，是表現最差兩隻藍籌；碧桂園服務亦跌2%。

憂慮聯儲局「轉鷹」，大型科網股捱沽，美團跌2.8%；快手跌2.4%；網易及百度跌2%；阿里巴巴跌1%；騰訊跌0.7%。

金融及石油股繼續撐市，友邦保險及滙豐控股齊升1.2%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.8%；香港交易所升0.5%。紐約期油升破每桶油72美元，三桶油升1%至1.7%。

新股時代天使曾炒高1.83倍，見490元新高，每手帳面賺6.34萬元，打破北京控股保持24年紀錄，膺新股賺錢王。

【09:21】港股偏軟 ATMX全線跌 友邦滙豐力頂

市場觀望聯儲局議息結果，港股開市偏軟，恒生指數跌29點，報28,609點；國企指數低開36點，報10,632點；科技指數跌38點，報7,922點。

大型科網股拖低大市，美團跌1%；騰訊、阿里巴巴及小米集團跌約0.5%。

金融及石油股力撐，友邦保險及滙豐控股升1.2%及0.6%；香港交易所升0.3%。三桶油高開0.2%至1.3%。

新股時代天使首日掛牌，開市報400元，較招股價高1.31倍。

中國燃氣復牌，股價開市跌4.3%，報24.2港元。公司指，已就湖北爆炸事故設應急處理領導小組。公司一家非全資附屬公司十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司是該區域的燃氣供應商之一。