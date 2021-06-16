通用汽車擬擴大電動及自駕車投資至2730億元

外媒引述知情人士透露，美國通用汽車將在2025年前擴大全球電動車和自動駕駛汽車支出，較先前預期提高30%至350億美元(約2,730億港元)。

該知情人士表示，通用汽車的支出一部分將在美國新建兩座電池廠，推動電動車投資，但設立地點仍未決定，預計每座電池廠將斥資超過20億美元。

此前，競爭對手福特汽車(Ford Motor)宣布，在2030年前將旗下電動汽車支出增加1/3至300億美元後，不到一個月內傳出通用也將加強投資。

美國總統拜登力推電動車產業，並在基建計劃中提案撥款1,740億美元，以推動電動汽車和相關充電裝置。消息人士表示，通用汽車行政總裁Mary Barra預定在周三(16日)會見美國聯邦眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和其他民主黨員，討論電動車和汽車排放問題。

事實上，通用汽車近期也加速電動車計劃和減排目標，該公司於1月時表示，預計到2035年所有新車的零排放，全面生產電動車，停產燃油車。同時，該公司也計劃到2025年在全球推出30款電動車，此前的目標是2023年前推出20款。