惠譽上調今年全球經濟預測　料美國2023年始加息

惠譽評級周二(15日)發表最新全球經濟展望，預計2021年世界國內生產總值(GDP)將增長6.3%，較3月的預測上調0.2個百分點，但2022年世界經濟增長將放緩至4.3%。隨着經濟增長放緩以及美國財政刺激措施的影響減弱等，預計2022年通脹率將下降。

惠譽表示，上調了大多數發達經濟體的2021年增長預測，美國從6.2%上調至6.8%，歐元區從4.7%向上修訂至5.0%，英國從5%向上修訂至6.6%。只有日本出遭下調經濟增長預測，從上一次展望中的3.6%降至2.5%。中國預測則保持於8.4%不變。不過，該行將不包括中國的新興市場增長預測由6%下調至5.9%，反映了印度、印尼、土耳其的經濟預測大降，但部分被巴西、墨西哥、南非和南韓的上調所抵銷。

另方面，美國消費電子產品和汽車需求強勁，加劇了全球半導體市場的供應鏈壓力。該行預期，美國核心商品價格的上行壓力今年內可能會持續，預計在2022年有所放緩。該行預計，美國消費者物價數(CPI)將從2021年底的4.1%，降至2022年底的2.2%，但隨後會在2023年再次升至2.5%，原因是2022年底勞動力市場完全復甦後產出料進一步高於潛在水平。

該行現在預計，美國聯儲局將在2023年第四季度加息，較此前預期提早一年。由於歐元區通脹仍低於目標，歐洲央行不會仿效，並可能會在2023年之前繼續購買資產。