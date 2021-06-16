中國華融或遭MSCI指數剔除 拋售潮一觸即發

外電報道，中國華融已連續停牌第50個交易日，50天期滿後華融將不符合MSCI設定的可投資市場指數成分股的要求，可能會從MSCI中國、MSCI新興市場等指數系列中被剔除。此外，富時羅素6月4日起已將中國華融從富時羅素新興市場等指數中剔除；根據標普道瓊指數規則，其可能最早於7月達到指數的剔除標準。

由於中國華融未能在3月末按時披露年報，該股自4月1日起停牌至今。外電數據顯示，全球超過2,100億美元的交易所交易基金(ETF)追蹤成分股中含有華融的MSCI各大指數。若華融被MSCI剔除，一旦復牌，股票將面臨巨大拋壓，因被動資金力求減少與基準指數的跟蹤誤差。

對於長期停牌的問題，MSCI指無論何種停牌原因，停牌期超過上限，MSCI就會評估並宣布剔除實施日，公告日比實施日提前兩個交易日。而中國華融在聯交所延遲刊發業績的公告中僅表示，由於相關交易尚待確定，核數師需要更多資料和時間來審核業績。

信誠證券聯席董事張智威表示，中國華融被MSCI剔除的機會很大，因為MSCI在剔除更多的中資股上正面臨美國的壓力。華融復牌後被動和主動資金都會拋售，如果股價不停地下跌，公司融資就會面臨很大問題。

中國華融所在的其他主要股指包括恒生綜合指數、標普香港上市中國指數等；恒生指數公司和標普道瓊指數公司尚未回覆外媒有關華融持續停牌的問詢。停牌前，中國華融的市值已萎縮至近400億港元，約為2018年峰值時的1/4。

報道指出，MSCI因停牌剔除成分股已有先例，2015年漢能薄膜發電突然暴跌後停牌，3個月後遭該指數公司剔除。此後漢能一直停牌直至2019年被私有化。華融亦非目前唯一一家面臨剔除風險的香港上市公司，保利協鑫能源也因延期刊發全年業績從4月1日起停牌至今。