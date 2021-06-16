【高盛推介】汽車股高位回調　看好後市留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周二(15日)突破220港元水平，收市升約4.7%，並曾高見227元的3個月高位。周三(16日)早段則回吐逾6%。比亞迪董事長王傳福表示，正與小米集團洽談造車合作。而雙方此前在手機業務已曾合作。此外，王傳福亦表示中國品牌在技術層面已全面超越，並指至2030年，新能源車在中國市場佔比有望達到70%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金持續流入認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,010萬元。

牛熊證方面，可見周二流入牛證的資金集中在200元以上收回價的產品。而熊證則於周二繼續獲資金流入，有約340萬元，並較集中在240至245元收回區域的產品。

比亞迪購證20034，行使價234.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、高槓桿。

比亞迪牛證51137，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率11倍，新上市貼牛、200元收回水平產品中，槓桿最高。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.1倍，長期、低街貨。

比亞迪熊證57069，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

吉利汽車自上周二(8日)起連升4日，累計升逾9%，當中周二升約4.8%，並高見23.25元的近兩個月高位。周三早段亦回吐逾3%。有報道指吉利控股總裁兼吉利旗下電動車品牌，極氪智能科技CEO安聰慧指，極氪首款車型ZEEKR 001料10月開始交付。

觀察個股輪證資金流向，可目近日資金較傾向部署認沽證，上周五(11日)及本周二共錄得約60萬元資金流入。

牛熊證方面，可見周二流入牛證的資金除了集中在21.5元以上收回價的貼牛外，19.5至20.5元收回區域的產品亦見獲不少資金留意。而熊證於周二則繼續獲資金流入，有約30萬元，並較集中在25至25.5元收回區域的產品。

吉汽購證14756，行使價26.35元，2021年9月20日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。

吉汽牛證68830，收回價20元，行使價19.5元，換股比率50，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

吉汽沽證22322，行使價18.86元，2021年9月6日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低街貨。

吉汽熊證54124，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率7.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

長城汽車周二曾高見25元的近兩個月高位，然而收市跌約1.6%。周三早段繼續下跌，跌約9%。長汽公布，位於泰國羅勇的工廠於本月初正式投產，而工廠初期年產能達8萬輛。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約320萬元。

牛熊證方面，可見周二流入牛證的資金除了集中在21.5元以上收回價的貼牛外，19.5至20.5元收回區域的產品亦見獲不少資金留意。而熊證於周二則繼續獲資金流入，有約30萬元，並較集中在25至25.5元收回區域的產品。

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