【瑞通推介】恒指好淡爭持　即市資金流分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月零售銷售數據差過預期，道指隔晚收報34,299點，跌94點或0.3%。

恒指周二(15日)收報28,638點，跌203點或0.7%，盤中低見28,453點。周三(16日)早段偏軟，於28,600點上落。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾9,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.1億元，反映投資者預期後市將見技術性反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

美團上日走勢較其他大型科網股落後，盤中一度跌穿300元關口，收市仍跌1.6%，報302.4元，失10天線。據報美團計劃今年招聘6萬人，發展物流、社區團購等業務。美團周三早段再跌約2%，回至295元。周二有逾280萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。

中國海洋石油連升5個交易日之後，周二回吐2.4%，收8.92元。受需求復甦預期帶動，紐約期油隔晚升1.8%，再創逾兩年高位，中海油周三早段跟升約2%，重返9.1元附近爭持。周二有逾750萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流出。

內媒引述比亞迪董事長王傳福指公司正與小米洽談造車項目合作，他又預期新能源汽車在中國市場滲透率，於2030年有望高達70%。比亞迪周二上漲4.7%，報224.4元，盤中曾高見227元創逾3個半月新高，14日RSI連日處超買區。股份周三早段曾挫逾3%，低見217元。周二有約7.8億元北水淨買入比亞迪。另有逾990萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有近580萬元淨流入。

國內體育用品品牌股上揚，受同業溢價向私募基金發行可換股債券帶動，安踏體育周二破頂高見163.2元，收市維持2.7%的升幅。周三早段曾升穿167元。周二各有小量資金淨流出其好倉和淡倉。

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