【高盛推介】美團受壓急跌　資金趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(15日)守穩在300港元關口之上，收市跌約1.6%。但周三(16日)早段繼續下跌，開市隨即失守300元關口，低開1%後跌幅擴大，低見290.8元。

早前有報道指美團擬以滿足業務擴張需求，於今年新招聘6萬人。此外，早前亦有報道指出，國內首次實現對無人配送車輛賦予合法路權，北京市高級別自動駕駛示範區向美團等企業頒發了無人配送車車輛編碼。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約90萬元。認沽證則於上周四及周五(10及11日)共錄得約630萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證於周二獲資金轉向流入，有約190萬元，並較集中在280至285元收回區域，及295元以上收回價的產品。而周二流入熊證的資金則集中在315至330元間的產品。此外，周三早段即市見資金趁低部署好倉。

觀察港股通資金流向，則見近期北水持續買入美團，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約14.3億元。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高槓桿。

美團購證21602，行使價345.2元，2021年9月17日到期，實際槓桿7.4倍，價外、活躍條款。

美團牛證67651，收回價269.8元，行使價266.8元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽證14761，行使價264.8元，2021年10月21日到期，實際槓桿5.3倍，中期、低街貨。

美團熊證69204，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，高槓桿貼熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。