莎莎全年虧損3.51億元　未來續關舖及洽商減租

於2020/21財政年度，集團持續經營業務的營業額下跌46.8%至30.43億元。香港及澳門特區市場的零售及批發銷售額下降57.8%至19.998億元。於今年3月31日，集團之持續經營業務的零售店舖總數由去年的235間減至232間。

於本財政年度，港澳特區市場的同店銷售按年減少54.4%，而零售銷售額按年下跌58.1%，較2018/19財政年度減少72.6%。

在前所未有的疫情影響下，為減輕人工成本的負擔，集團於年內已申領香港特區政府的「保就業」計劃，並獲批補貼共1.124億元，全數用作支付僱員工資。

於今年3月31日，集團現金及銀行結存為5.264億元，較去年減少1.151億元，集團儲備仍足以應付當前的營運所需。此外，由於市況不明朗，集團亦正加大銀行循環貸款額度以作後備營運資金之用，於今年3月底尚未動用任何貸款。

業績報告中指出，隨着新冠肺炎疫苗接種計劃展開，集團希望疫情最差的時間經已過去。然而，香港特區通關前的經營環境仍存在不確定性，加上疫情的走向將繼續主導本地消費者情緒，集團會持續管理成本和優化成本架構，冀加快轉虧為盈之步伐以及增強長遠的盈利能力。

不過，訪港旅客人次銳減，令位處遊客區的零售店受到嚴重打擊，故集團繼續精簡店舖網絡，關閉旅客區嚴重交疊的店舖，在保留客源的大前提下減低實體店的租務及其他成本。於今年3月31日，莎莎於港澳特區市場的零售店總數已由2年前高峰期的118間減至100間，若與去年比較則淨減少12間，關閉的店舖全部位於香港特區，當中超過80%位於遊客區如尖沙咀、銅鑼灣和旺角等。

至於其他繼續營運的店舖，集團爭取臨時租金減免及於續租時減租，務求因應個別店舖的銷售成績及當區業務需求而降低租金成本。計及已關閉的店舖，全年的實際租金開支較去年節省2.384億元。除租金外，關店可讓集團節省人手、水電等其他店舖開支。

截至2022年3月31日止之財政年度，集團於香港特區租約期滿的店舖共38間。由於現時業主提供暫時租金寬免的步伐放緩，集團將主力透過理順店舖網絡及減低店舖開支，以實現更精簡成本結構的未來長遠目標，預計全年將會關閉約15至20間店舖。