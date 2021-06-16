港府：續就完善跨境人民幣資金措施與內地聯繫

財經事務及庫務局局長許正宇表示，在2018至2021年5月期間，海關及消委會分別接獲262及121宗涉及金錢服務經營者不良營商手法的投訴，據了解當中64及18宗涉及有關內地匯款帳戶被凍結的情況。

他稱，自公布有關便利香港居民在大灣區內地城市購買房屋的措施以來，政府一直與內地當局緊密溝通，爭取在跨境按揭和匯款等環節提供更清晰和便利的配套安排。政府與廣東省政府將共同推進簡化香港居民在大灣區內地城市購房流程及完善香港居民購房貸款政策。

廣東省自然資源廳於2020年8月頒布《廣東省自然資源廳關於明確港澳銀行在大灣區內地九市辦理不動產抵押登記有關事項的通知》，明確容許港澳銀行提供跨境按揭服務，劃一大灣區內地九市對境外銀行辦理不動產抵押登記的處理方法，為香港銀行開展跨境按揭服務提供政策基礎。政府會繼續與內地當局跟進，為港人在大灣區內地城市置業提供便利配套安排。

他指出，在香港居民跨境匯款安排方面，現行的人民幣匯款安排(即每人每天8萬元人民幣)自2005年沿用至今，主要旨在便利香港居民在內地生活和進行消費活動。由於匯款安排涉及跨境資金流動，能否放寬或調整需視乎內地當局的考慮。政府會按實際情況和需要，繼續就完善跨境人民幣資金流動和使用的措施，與內地當局聯繫。