《沽注一擲》現實主角：美股樓市正處史上最大泡沫之中

外媒報道，電影《沽注一擲》(The Big Short)的主角原型Michael Burry周二(15日)在推特上表示，美股正處於「歷史上最大的泡沫中」。

他說，人們經常問現在市場上發生了甚麼，其實答案很簡單，就是股市正處在有史以來最大的投機泡沫當中，規模達到兩個數量級。他還標註了標籤「FlyingPigs360」。

報道指，「FlyingPigs360」的推特標籤是引用投資領域中的一句名言「牛市賺錢，熊市賺錢，但豬會被宰殺」，以此警告投資者不要過於貪婪。Burry指，現時投資者太過貪婪，瘋狂投機，承擔太多風險，並追逐不切實際的回報。

Burry於4月初時就曾對Tesla、GameStop、比特幣、狗狗幣、Robinhood、特殊目的收購公司(SPAC)、通脹及整體股市發出警告，他將比特幣、電動車和迷因股(meme)的炒作與網絡泡沫及房地產泡沫相比，並在今年初時警告表示，美股正在「刀刃上跳舞」。

另外，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)亦警告，圍繞熱門股票的炒作、散戶投資熱潮，以及SPAC借殼上市公司數量大增，表明美股泡沫愈來愈大。如果買入了泡沫股票，投資者可能永遠都不會賺到錢。此外，羅傑斯也指，債券市場也處於泡沫之中。他看好黃金及白銀的價格上升，並且有興趣購買中國股票，因為比美國和大多數其他國家的股票更便宜。