中國5月社會消費品零售總額按年增12.4%　低過預期

中國統計局公布，5月份社會消費品零售總額35,945億元人民幣(下同)，按年增長12.4%，預期升14%，前值增長17.7%；兩年平均增長4.5%；按月增長0.81%。其中，除汽車以外的消費品零售額32,257億元，按年增長13.2%。扣除價格因素，5月份社會消費品零售總額實際增長10.1%，兩年平均增長3%。

1至5月份社會消費品零售總額174,319億元，按年增長25.7%，預期升26.3%，前值升29.6%；兩年平均增速為4.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額156,304億元，增長24.4%。

5月份全國規模以上工業增加值按年增長8.8%，預期升9.2%，前值升9.8%；兩年平均增長6.6%；按月增長0.52%。首5個月計按年增長17.8%，預期升18%，前值升20.3%。

1至5月份全國固定資產投資(不含農戶)193,917億元，按年增長15.4%，預期升17%，前值升19.9%；比2019年1至5月份增長8.5%，兩年平均增長4.2%。其中，民間固定資產投資112,472億元，按年增長18.1%。5月份固定資產投資(不含農戶)按月亦增長0.17%。

1至5月份全國房地產開發投資54,318億元，按年增長18.3%，預期升19.5%，前值升21.6%；比2019年1至5月份增長17.9%，兩年平均增長8.6%。其中，住宅投資40,750億元，增長20.7%。

此外，1至5月份全國城鎮新增就業574萬人，完成全年目標的52.2%。5月份，全國城鎮調查失業率為5%，比4月份下降0.1個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。16至24歲人口、25至59歲人口調查失業率分別為13.8及4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，與4月份持平。全國企業就業人員周平均工作時間為47.3小時。

至於5月份發電6,478億千瓦時，按年增長7.9%，比2019年同期增長12.6%，兩年平均增長6.1%。首5個月發電31,772億千瓦時，按年增長14.9%，比2019年同期增長11.3%，兩年平均增長5.5%。

統計局指出，5月份中國經濟運行保持穩定恢復。同時也要看到，當前全球經濟復甦和疫情防控仍存在不穩定不確定因素，國內經濟持續恢復基礎仍需鞏固。下階段，堅持穩中求進工作總基調，慎終如始抓好疫情防控，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，助力企業紓困解難，大力推進改革創新，加快釋放內需潛力，着力暢通經濟循環，保持經濟運行在合理區間，推動經濟高質量發展。