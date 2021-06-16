美聯：屯馬綫通車效應 區內樓價料跑贏大市兩成
2021年06月16日 15:17
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屯馬綫一期通車後，星河明居成交宗數大幅上升逾8成。
屯馬綫全線通車在即，土瓜灣、宋皇臺等新鐵路站周邊物業樓價已受惠率先大升。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，留意到該些地區的業主明顯收窄議價空間，個別約5%至10%業主更出現反價或封盤的情況，期待日後物業價值更高才放售。
資料顯示，土瓜灣今年首5個月共錄約521宗二手買賣，按年同期升約70%。九龍城則有約325宗，按年同期升逾5倍。
布續指，新世界發展(00017)等旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊和啟德區物業均有不少投資者入市，他特別指出，由中國海外(00688)發展，位於啟德舊機場跑道區維港1號將是一個頗具指標性的新盤，亦認為不少發展商皆看好屯馬綫通車效應，布料屯馬綫區域的樓價將跑贏整體大市約20%至30%。
該行住宅部營運總監張子存則指，屯馬綫將成為樓市「新引擎」，在全綫通車後，看好啟德、荃灣西及大圍區等沿線屋苑，因該些區域可貫穿新界東西，大大縮短交通時間，據他所知，部分業主正部署加價放盤。另方面，張稱現已通車的屯馬綫一期沿線鐵路站，如鑽石山星河明居，成交宗數在通車後已大幅上升83.7%。
展望後市，布表示，屯馬綫全線通車料為下半年樓市帶來新動力，料新盤銷售量可進一步攀升至9,300伙，按每半年計，或可創兩年半新高。至於二手樓市則估計可錄約34,000宗成交，或創9年新高。