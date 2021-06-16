港交所歐冠昇：堅信香港機遇無限　新經濟企業將重塑市場

他指出，中國經濟高速增長和金融對外開放的趨勢不會改變，進出中國的跨境資本流動需求亦勢必劇增。港交所將繼續與內地交易所及其他夥伴合作，利用互聯互通服務跨境投融資需求，尤其是在現在的地緣政治背景下，港交所作為內地與國際市場橋樑的作用只會比以前更加重要。只要港交所不斷豐富產品類別和風險管理工具，提升服務，就一定可以繼續提升國際競爭力，也為中國創造更大的價值。

他續指，新經濟公司代表着未來經濟發展的方向，也會重塑香港市場，港交所在新經濟融資方面還有巨大的潛力。自從2018年推出上市改革以來，已經成為全球第二大生物科技融資中心，準備來上市的生物科技公司絡繹不絕。新冠肺炎疫情讓醫療衞生成為全球關注的焦點，推動這一行業的健康發展，港交所將不斷吸引來自中國和其他全球各地的生物科技公司來上市。

另外，他提到，香港作為大灣區和亞洲綠色金融的領跑者，港交所正在積極提倡和創建一個透明、多元化的綠色金融生態圈。過去幾年，通過不斷完善《上市規則》、推出ESG Academy等多種方式，引導和推動上市公司加強有關環境、社會及管治(ESG)資訊披露，積極宣導負責任的企業發展和投資。

歐氏稱，在上任短短一個月以來，再次感受到香港的活力。回顧十年前初到港時，很快就被香港的開放包容、活力奮進和與時俱進所感染，認為這是一座自強不息、不斷重生的城市，對香港的前景充滿信心。