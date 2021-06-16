滙豐：聯儲局最快明年初逐步退市

滙豐私人銀行發表今年下半年投資展望，指全球經濟復甦開始步入第2階段，其進度取決於疫苗的注射情況，以達致群體免疫令經濟活動重回正軌。該行並預料，美國聯儲局最快於明年初才開始逐步退市，但預計退市速度緩慢，相信不會短時間內煞停所有量化寬鬆政策，並不會引發退市恐慌。該行料聯儲局將於本月議息會議討論退市時間表。

滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，構成高通脹的供應鏈緊張問題屬短期因素，並在基數效應下於夏季遂步減退。她指，今年全球主要經濟體將維持寬鬆的貨幣政策，特別是中國經濟復甦不全面，個人消費和服務業仍舊疲弱，市場亦毋須擔憂人民銀行會收緊政策。

隨着美元轉強，范氏相信人民幣匯價將於下半年開始走弱，同時在中國經濟復甦不平均的情況下，人行將不會放任人民幣繼續單向升值，月初人行將人民幣存款準備金率由5%提升至7%亦是很重要的信號。她預料到年底人民幣匯價回落至6.6兌1美元，明年亦維持在6.6水平。

該行北亞首席投資總監何偉華指出，上半年內地社會總融資規模減少，亦出現債務違約及重組的風險，導致民企及中小企所獲得的資金減少，亦令就業情況及個人消費信心不足，他相信內地當局會於下半年推出更多政策，以吸引資金流入民企，令相關改善改善。

股市方面，范卓雲預計，恒指受惠周期復甦及落後股推動，於下半年仍有上升空間，料恒指於年底前將漲至30,420點，惟部分指數將個別發展。范氏指，個人消費領域等上半年較落後的股份將會有較好的表現，而內地科網股在經歷反壟斷政策的劇列調整後，市場亦逐漸消化其影響，加上美國債息回落，預期有所改善。