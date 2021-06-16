Fb朱仔跌出100位最受歡迎CEO榜單

Facebook(Fb)創辦人朱克伯格自2013年都名列Glassdoor前100位最受歡迎CEO榜單，可見其於員工的認可度得到保持，惟最近其竟然跌出此榜，到底是甚麼原因？

外電引述Glassdoor指，在2020年5月至2021年5月期間，對700多名Facebook員工進行的調查，員工對朱克伯格的支持率在2020年最後幾個月和今年年初下降得尤其厲害，當時Fb正在處理美國總統大選留下的問題和圍繞新冠疫情的錯誤信息。雖然朱克伯格的支持率仍為88%，高於CEO平均支持率73%，但不足以進入前100名。微軟公司的Satya Nadella獲得了97%的支持率、蘋果公司(Apple Inc.)的庫克獲得了95%的支持率。

儘管這項調查只抽取了該公司60,000多名員工的一小部分，但該排名可能會對Fb的招聘產生影響。求職者經常會參考Glassdoor對潛在工作場所的空缺職位、員工薪水、分數和評論的匯總。2013年朱克伯格首次上榜時，他排名第一，支持率高達99%。Glassdoor稱，Apple的庫克是唯一一位8年來每次都上榜的CEO。