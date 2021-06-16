金價1860美元上落 道期跌49點

美匯指數報90.45；港匯見7.7617；離岸人民幣(CNH)報6.3962；美元兌日圓報109.95；歐元企1.2131，英鎊處1.4112。金價1,860美元上落。布油報74.37美元，紐油報72.46美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨跌49點。

-莎莎全年虧損3.51億元，未來續關舖及洽商減租。

-中國華融或遭MSCI指數剔除，傳開始處置7子企資產。

-萬達輕資產商管公司擬在港IPO，集資234億元。

-新股時代天使收市報401元，升1.3倍，每手帳賺4.56萬元。

●大摩料數碼歐元將吸走8%銀行存款，小國比例將更高。

●傳黑石集團以234億收購SOHO中國，最快周內公布。

●惠譽上調今年全球經濟預測，料美國2023年始加息。

●可口可樂市值縮水312億元，多得C朗拿度！

●通用汽車擬擴大電動及自駕車投資至2,730億元。

●《絕地求生》開發商申請上市，料成南韓最大IPO。

●全球運費急飆推高商品成本，埃及再取消小麥採購合同。

●寬鬆政策引發新股潮！美國今年IPO規模或破3,000億美元。

●中國經濟：

-內地4及5月手機出貨量按年下降，中國信通院揭示3大原因...

-內地端午節3日假期跨機構支付日均交易額增29.5%。

-內地豬糧比價跌至三級預警區間，發改委：將開展儲備調節。

-中國5月社會消費品零售總額按年增12.4%，低過預期。

-累埋股市！內地下令國企控制境外商品風險，金屬價應聲挫。

-穩價行先！國家糧儲局將分批投放銅、鋁及鋅等國家儲備。

●華向澳洲葡萄酒徵稅，澳洲擬訴諸世貿。

●阿里旗下淘寶近12億條用戶數據被盜，涉手機號碼等敏感信息。

●國際銀行高管針後抵港免酒店檢疫，傳港府暫緩計劃。