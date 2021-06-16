澳洲農業缺工嚴重　正廣招東南亞勞工

外媒報道，受到新冠肺炎疫情以及與英國新簽訂的自由貿易協定影響，澳洲總產值660億澳元的農業勞動力短缺問題正在加劇，澳洲政府正尋求招募東南亞勞工，開放農場工人入境。

報道引述澳洲農業部長David Littleproud表示，政府的目標是在年底前，向東南亞國協(ASEAN)10國的公民提供3年的工作簽證。澳洲日前已與太平洋島國達成類似的協議。他指出，澳洲曾經被疫情擊潰，但新的東協簽證計劃，將為澳洲農業創造新環境並建立信心，產業將迎來穩定的季節性勞動力。

澳洲政府過去透過打工度假簽證，吸引大批背包客，這些持有相關簽證的人，必須完成至少3個月的農業相關工作，才能開始真正的「打工度假」，而長期以來仰賴外國勞力，也導致澳洲本土農業勞動力面臨萎縮和高齡化問題。

受疫情影響，澳洲關閉邊境，限制非公民入境，導致相關勞動力從疫情前的16萬銳減至不到4萬人。隨着疫情延續，澳洲不太可能在明年之前放寬邊境管制，政府持續將勞動力短缺問題得正視，尤其農產品供應緊縮，全球食品物價通脹上升，供應鏈中的任何問題都會對經濟造成深遠影響。

英國與澳洲周二(15日)正式簽署雙邊貿易協定，在這項協議之下，勞工短缺的問題恐進一步惡化。根據協議，持有打工度假簽證的英國背包客，未來將不再受限於前3個月農業工作的規範。他表示，這可能會使在澳洲農場工作的人數每年再減少1萬人。

澳洲目前已計劃開放2.5萬名太平洋島國工人前往澳洲，但由於缺乏專用的檢疫設施，僅7,000人成功抵澳。他呼籲各州加速設置檢疫所，否則農民只能在南半球即將到來的春天，作出不務農的決定。