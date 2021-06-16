金融大鱷巴斯：美國的實際通脹率可能高達12%…

2008年金融危機爆發前靠沽空次按貸款而大賺一筆的避險基金大亨--巴斯(Kyle Bass)近日表示，美國的實際通脹率可能高達12%，即遠超市場預期。

美國勞工統計局周二(15日)公布，5月生產物價指數(PPI)最終數字按月上升0.8%，高於市場預期和前值，按年上升6.6%，創下2010年有紀錄以來最大增幅。

外媒引述巴斯表示，高於預期的PPI是連鎖加權(chain-weighted)數字，並不能反映出物價上升的全部實況。他認為，這些數字在設計上就被為人為地降低，非連鎖加權的通脹率漲幅應該約為12%。

他又指出，美國聯儲局的貨幣寬鬆貨幣政策，在過去14個月內為系統額外挹注了約34%的資金，此舉有效地削弱了消費者的購買力，意味人們在銀行存的錢正在減少，購買力每年逐步下降5至12%。

為應對通脹，巴斯建議投資者不要持有現金。他指出，股票能夠跟上大約85%的通脹率，因此投資者將資金放在股市比較不會損失太多。不過，投資者也須要設法取得15%的回報率，才能有效對抗通脹的衝擊。