耀才新一屆模擬投資比賽開鑼　獎品總值增至26萬

耀才證券行政總裁許繹彬表示，希望藉模擬投資比賽讓初學者及新客戶從比賽中學習各種投資產品的基本知識。

耀才「期神」及「股神」模擬投資比賽周三起至9月15日同期舉行，並預計於9月下旬公布結果。每位成功登記的參賽者均將獲贈100萬元港幣的模擬資金，分別透過「耀才證券（寶寶）」和「耀才期貨（豆豆）」手機交易應用程式(APP)，買賣所有香港市場股票及芝商所之指定期貨產品，最後資產淨值最高者即可勝出比賽。

兩項比賽的優勝者將可贏取電器禮券及購物禮券等，總值逾26萬元，其中「期神」獎品總值高達15萬元，「股神」獎品總值11萬元，中港投資者均可參加。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，集團多年前已率先舉辦多個模擬投資比賽，希望藉此讓初學者及新客戶從比賽中學習各種投資產品的基本知識，包括香港及環球股票、期貨、外匯、能源及商品市場等，讓他們可以對不同產品之交易系統操作模式和規則有更深入的認識，亦提升他們分析各產品的市場走勢、捕捉入市沽貨良機的能力，善用各項投資產品和策略組合達到財富增值的目標，更重要的是要讓他們明白要為個人的投資決定和行為負責。