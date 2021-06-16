莎莎：擬擴港澳以外生意比重　計劃內地再增30店

郭少明在網上發布會表示，4至6月份的同店銷售表現較去年同期有很大進步，乃由於去年為疫情最嚴峻、莎莎生意最低谷時期，倘與2018至2019年的業務最高峰時期比較，同店銷售仍跌超過60%。當中港澳市場的同店銷售增幅仍主要由已恢復通關的澳門帶動，但當地通關9個月後，至今生意才恢復至高峰時期的約一半。

郭氏相信，香港即將派發的消費券對業務有幫助，已積極與各方合作，推出使用消費券的優惠，盼提升生意額。而鄰近的澳門已準備推出第二次消費券，他表示，當地上次在市況最差時推出，同期帶動莎莎生意反彈超過20%。

他表示，過去香港店舖頗集中在遊客區，遊客區生意跌幅最嚴重，故仍要縮舖，預計全年將會關閉約15至20間店舖，亦將視乎通關情況，不排除在港開舖。他又透露，過去一年成功續租的遊客區舖租減幅為約70%，非遊客區舖租減幅為約26%。至於今年以來遊客區及住宅區舖租減幅分別為約65%及30%。

由於港澳市場的租金比過去便宜，他指，莎莎有能力租用更大型的舖位，希望今年在部分店舖增設顧客體驗區，讓客戶在特定區域即場試用美粧及保健產品，以促進銷售，預計首家設在澳門現有店舖，暫定香港也會有2家。

內地市場方面，他評論業務在疫情過後的增長較理想，計劃再增約30家店舖，惟在培訓人才、店舖裝修等方面仍需大額投資，目標該業務今年做到收支平衡。他稱，暫無打算拓展其他市場，因為現時內地市場潛力龐大，已有足夠增長力支撐未來業務發展，長遠計劃在內地設300至400家店舖。

郭少明表示，公司仍處嚴峻時刻，當前最重要是維持現金流充裕，直至捱過這段艱難日子，希望儘快恢復盈利及正常派息。