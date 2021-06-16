專家指金價下半年向上　重上每安士2000美元水平

外媒報道，分析師指在低利率、寬鬆貨幣政策及亞洲買盤帶動下，國際金價未來一年可望回升至每安士2,000美元。

StoneX分析師Rhona O'Connell表示，目前環境有助支撐金價，因為美國實質利率為負、中國、印度及東南亞有大量被壓抑的消費者需求有待釋放。雖然美國政府換總統後，地緣政治風險相對低，惟中東情勢、以及俄國與東歐間的緊張關係，都讓市場對避險資產的需求依舊。黃金和比特幣可「和平共處」，老一輩的投資人可能喜歡將前者、而非後者當作避風港。

另Metals Focus董事總經理Nikos Kavalis指，美國聯儲局或在本周會議傳達同樣的訊息，至少在未來12個月都看不到政策利率有所變化。他指，央行官員的措詞料持續鴿派，惟實質利率持穩、全球加快疫苗接種速度，讓金價很難再次大漲，儘管變種病毒的風險猶存。

至於道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek分析，聯儲局可能在不出手干預的情況下，允許通脹升至2%以上。因此，一段時間內的通脹或高於過去幾個周期，屆時實質利率應該「相當有利於」金價。料第3季金價平均為每安士1,875美元，第4季為1,900美元，年底前可望達到2,000美元左右。