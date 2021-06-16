港交所慶祝成立21周年　寄望再創輝煌

她提到，過去21年間，香港經歷多場金融風暴及疫情的上上落落，包括2000年科網股爆破、2003年「沙士」疫情，2007至2009年的金融危機等事件。世界在多方面正高速發展，中國已成長為全球第二大經濟體，而近年科技創新改變世界，現時人們難以想像沒有智能手機、支付寶、淘寶科技協助的日子。

史美倫表示，新冠肺炎疫情令世界產生巨大變化，經濟正開始從疫情中復甦，本港的金融市場繼續維持運作，業務保持強勁，顯示出港交所有足夠韌性，維持在金融市場中的重要地位。香港亦成為其中一個領先的新股市場，而互聯互通機制將有效支持內地金融市場開放，港交所未來會繼續成長及創新，於環球市場扮演重要角色，連接中國及世界。

同場的港交所行政總歐冠昇指，目前在港上市公司多達2,550家，較2000年的790家增長超過兩倍，香港股市總市值於今年5月底達到53萬億元，目前近三分之一市值來自新經濟股。

他指，本港在新經濟、生物科技公司的融資發揮重要角色，這些公司將會為未來21年帶來重要影響。自2018年上市改革以來，本港成為全球第二大生物科技融資中心，而申請來本港上市的生科企仍然強勁。同時，作為大灣區和亞洲綠色金融的領先者，港交所正在積極提倡和創建一個透明、多元化的綠色金融生態圈。

歐冠昇致詞時提及前行政總裁李小加，慶幸「年輕」時期的港交所有李氏帶領，現時21周年「成年」，形容是一個特別的時刻。