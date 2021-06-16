中國撐一帶一路國家建燃煤電廠　逾半受阻料涉5000億元

外媒報道，過去六年，中國資金支持的海外燃煤電廠項目超過一半被擱置或取消，凸顯出全球反煤炭投資的力量崛起。

外媒引述總部位於北京的智庫綠色金融國際研究院，於周三(16日)發表的一份研究報告，顯示由2014年年中到去年年底宣布的52個有中國融資的燃煤電廠項目，25個已擱置，8個甚至取消。

報告稱，只有一個位於孟加拉國的發電站投入運營，這與煤炭項目的融資成本及風險激增，加上太陽能等清潔能源成本變得更低有關。

論文的作者兼綠色金融國際研究院綠色「一帶一路」主任Christoph Nedopil表示，過去幾年放棄中國支持的燃煤電廠的步伐加快，同時加快中國「一帶一路」所涉國家的「持續綠色能源轉型」，上述項目大部分位於「一帶一路」國家。

據報告，該批取消、封存或擱置的燃煤電廠項目總值逾650億美元(折合逾5,000億港元)，每年蛇及金額由2015年的約20億美元飆升至去年的250億美元。2020年開工建設的新燃煤發電項目價值不到10億美元，且沒有宣布任何有中國融資的新電廠。項目取消最多的國家是津巴布韋及俄羅斯。

而撤資的因素包括，隨着金融機構對高碳排放資產的氣候相關金融風險加深了解，燃煤電廠貸款利差上升。全球新興的碳定價倡議為項目帶來更大的財務風險，且近年煤炭價格波動及太陽能成本的快速下降也發揮作用。

受影響最大的公司包括中國電建，涉及價值134億美元的不良項目。中國大唐涉及價值100億美元的項目，中國工商銀行涉及近50億美元的項目。

中國努力增強其投資項目環境可持續性。去年12月，中國生態環境部發起的「一帶一路」綠色發展國際聯盟，制定一個用顏色分類的機制來幫助評估海外投資風險。根據波士頓大學的全球能源金融數據庫，中國在2020年為包括發電廠在內的海外能源項目提供的融資降至46億美元，為2008年以來最低。

中國國有銀行的行長們呼籲逐步退出高耗能行業的融資，他們在一個論壇上指，快速退出將導致銀行及借款人雙雙蒙受損失。由7月1日起，中國央行將開始對銀行業金融機構綠色金融業務進行綜合評價。