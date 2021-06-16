黑石擬236億現金購SOHO中國 較資產淨值平4成
2021年06月16日 19:22
東網電視更多新聞短片
周二(15日)起停牌的內地房企SOHO中國(00410)，於周三(16日)收市後發公告，獲黑石集團控制的基金提出自願性有條件現金要約，每股要約代價為現金5港元，較前收市3.8元溢價31.6%，要約之最高現金代價約為236.57億元。黑石有意在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位。
每股要約代價現金5港元，較SOHO中國截至去年底股東應佔之每股股份經審核綜合資產淨值折讓約40.3%。
根據公告，原大股東潘石屹及張欣夫婦旗下的Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)，已分別作出不可撤回承諾，將各自持有之14.28億股股份接納要約。完成後，Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)各自將保留2.33億股SOHO中國，合計佔已發行股本9%。至於黑石持股將增至54.93%。
公告又透露，假設要約將被實施，潘石屹及張欣目前的意向是在要約截止後，從董事會退任，自緊接截止日期後一日起生效。最後截止日將為2021年12月31日後之日期。
SOHO中國已向聯交所申請股份自周四(17日)上午9時正起恢復買賣。