新盤買家憂遲買更貴　回流二手市763萬購海灣花園

樓市氣氛向好，不少買家為免「遲買更貴」，紛紛加快入市步伐。其中有認購兩輪大圍新盤落空的買家，回流二手市場尋覓筍盤，以763萬港元購入荃灣海灣花園1座中層三房戶，原業主則持貨約29年賺約7.6倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島6月至今錄得15宗成交，平均實用呎價約18,497元。屋苑15座高層C室，實用面積621方呎，三房連套房間隔，以1,130萬元易手，呎價約18,196元。

●西半山慧豪閣2座頂層連天台，實用面積約611方呎，三房連套房間隔，近日以1,850萬元沽出，呎價約30,278元。原業主於2000年8月以585萬元購入，持貨約21年轉手帳面獲利約1,265萬元或約2.2倍。

●北角寶馬山花園8座低層A室，實用面積845方呎，三房間隔，獲區外換樓客以2,038萬元承接，呎價約24,118元。原業主於2000年2月以731萬元購入投資，持貨21年至今沽出，帳面獲利約1.8倍。

●鰂魚涌太古城本月至今暫錄約24宗成交。其中屋苑銀星閣高層D室，實用面積約749方呎，為三房連套房間隔，單位於今年5月以約1,800萬元放盤，議價後以1,788萬元成交，呎價約23,872元。原業主持貨約10年，物業升值約92%。

● 柴灣居屋悅翠苑中層4室，實用面積645方呎，三房間隔，業主以650萬元在未補價第二市場將單位易手，呎價約10,078元。原業主於2007年以150萬元買入，持貨14年帳面獲利500萬元或3.3倍。

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九龍區

●將軍澳居屋廣明苑C座中層13室，實用面積535方呎，兩房間隔，單位於上月放盤，原在未補價市場以485萬元放盤，後減7萬元獲區內白居二買家以478萬元承接，呎價約8,935元。原業主於1998年以約103萬元購入，持貨23年單位升值約3.6倍。

●牛頭角淘大花園I座高層8室，實用面積378方呎，兩房間隔，吸引同區分支家庭睇樓3小時即以660萬元拍板承接，呎價約17,460元。原業主於2014年3月以393.8萬元購得，是次轉手帳面獲利約266.2萬元或約68%。

●啟德1號本月至今暫錄約6宗租務成交，比上月同期的3宗明顯增加。該屋苑1座高層F室，兩房間隔，實用面積約383方呎，議價後以1.58萬元租出，呎租約41.3元，略高市價約1%。

●大角咀港灣豪庭2座中層H室，實用面積322方呎，兩房間隔，最初開價720萬元，議價後以709萬元易手，呎價約22,019元。原業主持貨約20年帳面獲利547萬元或逾3.3倍。

●紅磡半島豪庭本月至今暫錄約5宗成交，快將追平上月全月8宗交投量，屋苑現時平均實用呎價約19,253元。屋苑2座中層F室，實用面積716方呎，最初開價1,280萬元，議價後以1,243.8萬元易手，呎價約17,372元。

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新界區

●青衣盈翠半島6座中層A室，實用面積約756方呎，三房連套房及儲物室間隔，原業主上月開價約1,498萬元放售，獲區內客以1,420萬元承接，呎價約18,783元。據了解，買家為免「遲入市更貴」，故議價後即決定入市。

●荃灣海灣花園1座中層E室，實用面積545方呎，三房間隔，叫價790萬元，議價後以763萬元成交，呎價約14,000元。據悉，買家早前認購兩輪大圍新盤均未抽中，故回流二手市場尋覓筍盤。原業主則持貨約29年，帳面獲利674萬元或約7.6倍。

●元朗爾巒8座高層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，原業主叫價約720萬元放盤不足1個月獲區內換樓客承接，議價後以715萬元成交，呎價約15,343元。據知，買家早前看中兩個心儀單位，惟最終均未成交入市，故再覓心水單位便在無睇樓情況下入市。

●上水皇府山本月暫錄約3宗成交，屋苑1座中層E室，實用面積442方呎，兩房間隔，議價後以630萬元獲承接，呎價約14,253元。業主持貨16年，單位升值約1.6倍。

●粉嶺牽晴間1座低層C室，實用面積433方呎，兩房間隔，單位原叫價620萬元，獲同區上車客以615萬元承接，呎價約14,203元。原業主持貨近7年帳面獲利235萬元或約62%。

●沙田第一城31座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，原開價600萬元，減價7萬至593萬元成交，呎價約18,135元，單位期內升值約3.6倍。

●火炭駿景園2座中層D室，實用面積676方呎，套三房間隔，議價後以1,015萬元易手，呎價約15,015元。據了解，原業主持貨7年，帳面獲利約290萬元離場。

●馬鞍山銀湖．天峰6座中層F室，實用面積615方呎，兩房連儲物房間隔，日前以990萬元易手，呎價約16,098元。原業主持貨約12年，現帳面獲利605萬元或約1.6倍。