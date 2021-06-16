聯儲局議息結果前　道指早段跌64點

聯儲局公布議息結果前，美股周三(16日)早段個別發展，道指跌64點，至34,235點；標指跌1點，至4,245點；以科技股為主的納指升28點，至14,100點。

電影《沽注一擲》主角原型、知名對沖基金經理Michael Burry透過Twitter警告，目前美股正處於「史上最大投機泡沫」之中，並引用投資領域的名言「牛市賺錢，熊市也賺錢，但豬會被宰殺」，來警告人們不要太貪婪。

不過，對沖基金海曼資本創辦人巴斯表示，美國實際通脹可能高達12%，建議人們不要持有現金，指出股市可以跟上近85%的通脹，把錢投入股票「損失不會那麼大」，但須設法取得15%的年回報，才能有效對抗通脹帶來的衝擊。

當前，美國大型金融股較多不利消息。繼摩根大通後，花旗財務總監梅森(Mark Mason)暗示，該行第二季交易業務收入可能按年大跌約30%，而且投資銀行業務收費也可能出現中高個位百分比跌幅。花旗股價早段跌2.8%至71.75美元。

軟件商甲骨文截至5月底止第4財季經調整後每股純利1.54美元，按年增29%，勝市場預期，期內收入增7.53%至112.27億美元，惟受雲端投資增加影響，今季每股盈利料介乎94至98美仙，低於市場預期的1.03美元，拖累股價早段挫4.58%至77.9美元。

遊戲平台Roblox預期5月份預約收入介乎2.16億至2.19億美元，中值較前一個月跌約11%，拖累股價早段挫8.46%至82.2美元。