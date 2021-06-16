穩定幣市值突破1000億美元　美國醞釀監管風暴？

全球虛擬貨幣市值不斷膨脹，且價格大幅波動，引發美國監管機構關注。當中，市場對於穩定幣的關注度不及比特幣，但穩定幣同樣存在重大的監管風險。

外媒報道，由虛擬貨幣公司Tether和Centre等提供的穩定幣，總市值在5月底已經突破 1,000億美元。近來包括美國國會議員、聯儲局官員及行政部門都不約而同地在公開或私下示警，指出若其中一家公司沒有他們宣稱所擁有的支持，那麼一些消費者實際上不會受到保護，且在穩定幣的規模不斷擴大下，在不涉及美國銀行系統的情況下與價值等同於美元的大量虛擬貨幣易手，可能成為非法金融而不受監管。

穩定幣的設計，在於它們以固定價格(通常是1美元)的形式持有，公司以1美元的保證資產，發行1美元的穩定幣，在虛擬貨幣的幣幣交易中，通常不與美元或歐元等法幣，而是與泰達幣(USDT)等穩定幣為基礎交易。

報道引述哥倫比亞法學院研究員Lev Menand上周在參議院銀行小組委員會作證時表示，它們對用戶是危險的，且隨着它們的發展，對更廣泛的金融系統也是危險的。民主黨參議員Elizabeth Warren上周將穩定幣與19世紀資本不足的銀行發行的「野貓銀行券」(wildcat notes)相提並論，這些票據後來使許多持有人蒙受巨額損失。Warren指出，如果聯儲局要發行自己的數碼貨幣，消費者可以在沒有這種風險的情況下，享受穩定幣的好處。

聯儲局主席鮑威爾5月談及央行數碼貨幣時亦提到，穩定幣可能對金融體系構成風險，並指隨着穩定幣使用的增加，必須關注適當的監管和監督框架。