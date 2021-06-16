厲害了木頭姐！今次撈底呢隻「沽空股」

外國傳媒報道，被譽為牛市女皇、又有科技女股神稱號的「木頭姐（因為個名有個英文字wood）」Cathie Wood再次出手，今次低撈被美國投資界視為「沽空股」的DraftKings。

數據顯示，木頭姐旗下的ARK invest（方舟基金）周二斥4,220萬美元大舉買入87萬餘股DraftKings股票，而這家公司早已成為沽空機構目標。有消息指，當前木頭姐的方舟基金共持有該公司股票1,130萬股，總價值約5.722億美元。

然而，該股股價已從3月高位下跌超過30%。此前沽空機構Hindenburg Research發布報告稱，DraftKings的科技子公司有多達半數的收入來自非法賭博市場，「投資者不知道的是，DraftKings與SBTech的合併也揭露了大量的黑市賭博、洗錢和有組織犯罪行為」。

然而木頭姐似乎對此並不在意，因為這也不是她第一次沾手買這家公司。於此同時，木頭姐特別鍾情於這些「有問題」或是被集中沽空的公司，例如她對Wirecard大舉增倉後，該公司很快就倒閉，被集中沽空的Vuzix和Workhorse木頭姐也有持倉。