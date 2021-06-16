全面升溫！公居屋第二市場交投創新高　嘉亨灣雙破頂

公屋及居屋未補價第二市場交投熾熱，成交宗數再創新高。根據房委會資料，5月同類市場暫錄292宗成交，較4月全月大增約60%，創16個月以來單月新高。而期內樂富居屋德強苑再錄破頂成交，呎價逾1.44萬元料屬區內新指標。

新一批4,500個白居二名額，於上月26日起開始入市，推高同類市場氣氛。房委會資料，4月第二市場僅錄182宗成交，上月急增110宗，為2020年1月320宗後最旺，有關數字下月初會再調整。而踏入6月，截至周三(16日)為止，第二市場已錄60宗成交，與5月同期錄15宗相比，升幅更高達3倍。

如以屋苑劃分，沙田居屋愉翠苑上月錄18宗成交最多。萬方地產葉搏麟表示，該項目6月已錄約22宗買賣，佔約80%為白居二入市個案，當中兩房戶樓價再破「6球」，H座一個高層戶，以608萬元沽，呎價約11,760元。

交投支持下，快速推高樓價，新高成交湧現。德強苑單位為B座高層，實用面積約404方呎，本月於未補價市場售582萬元，呎價約14,406元，料屬黃大仙、樂富一帶第二市場新高。同面積高層單位，今年3月售567萬元，即約3個月樓價再高約2.6%。

事實上，東九龍公居屋市場近兩星期連錄多宗買賣。富誠地產謝婉玲稱，區內有多宗白居二入市個案，鑽石山居屋宏景花園5座高層H室，剛售656.8萬元，料屬今年高位，實用面積約574方呎計，呎價約11,443元。同類型單位對上一宗成交只售619萬元。

該行黃偉祺續稱，黃大仙公屋東頭邨富東樓低層5室，實用面積約423方呎，白居二可承做九成樓按入市，議價後以298萬元購入，呎價約7,045元。

部分二線居屋價格同時上揚。香港仔鴻福苑A座低層戶，上月售415萬元，以實用面積約407方呎計，屋苑呎價再破一萬元，以約10,197元創新高。

此外，拍賣場上未補價公屋單位受追捧。黃開基拍賣行舉行拍賣會，售出一項法院令物業，單位為屯門山景邨景業樓高層2室，實用面積約381方呎，開價138萬元，獲承價至150萬元成交，較開價高約8.7%，呎價約3,937元。而藍田興田邨彩田樓高層22室法院令單位，則在拍賣前售出，成交價260萬元，較原定拍賣開價高約4.8%，呎價約5,869元。

●嘉亨灣3470萬沽雙破頂

換樓需求帶動，大單位樓價隨大市向上。西灣河嘉亨灣一個全海景單位，以3,470萬元易手，呎價約30,735元，屬項目標準戶雙破頂。

市場消息透露，上述單位為項目的3座高層戶，套三房間隔，實用面積約1,129方呎。該盤對上高價紀錄，為今年3月的同座極高層單位以3,268萬元賣出。

另外，荃灣萬景峯再錄高價成交，利嘉閣吳壽文表示，該屋苑1座極高層C室四房單位，實用面積約827方呎，設套房及工人套房，以1,800萬元放盤約一個月，最終獲外區換樓客以1,720萬元「一筆過」形式購入，呎價約20,798元，同創項目同類型單位新高。原業主2007年6月購入，持貨14年帳面賺約1,032.8萬元。

部分連租約盤都受追捧。世紀21奇豐周淑萍指出，沙田御龍山5座極高層A室套三房戶，實用面積約773方呎，望開揚景觀，連租約叫價1,700萬元，議價後售1,670萬元，呎價約21,604元。據了解，同座另一個高層A室，去年底僅以1,500萬元登記售出，樓價期內升約11.3%。

將軍澳6月已錄約235宗二手買賣。美聯黃少明稱，區內首都3座中層右翼A室套三房戶，開價1,000萬元，獲非本地買家以買賣公司形式承接，節省辣招稅，成交價962萬元，以實用面積約716方呎計，呎價約13,436元。

●屯馬綫帶挈 九龍城二手買賣年飆5倍

屯馬綫全線通車在即，土瓜灣及宋皇臺等新車站周邊物業交投已率先爆升。資料顯示，九龍城今年首5個月錄約325宗二手買賣，按年同期飆升逾5倍。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，該鐵路沿線放盤單位業主明顯收窄議價空間，更有約5%至10%業主出現反價或封盤情況，並期待日後物業價值更高才放售。他指出，部分地區交投明顯上升，除上述九龍城區外，今年截至5月，土瓜灣共錄約521宗二手成交，按年同期也升約70%。

他續說，自該鐵路一期通車以來，大圍站上蓋新盤和啟德區物業均吸引不少投資者入市，故預期沿線區域的樓價會較大市高約20%至30%。該行住宅部營運總監張子存補充，已通車沿線物業如鑽石山星河明居，成交宗數在通車後約15個月已大幅上升約83.7%，而大圍名城成交量亦增加約53.8%。

展望後市，布認為全線通車將為下半年樓市帶來新動力，預期樓價可在短期內破頂，下半年本港整體樓價有望錄約9%升幅，故調高全年樓價預測至約15%。他又料，新盤銷售量可進一步攀升至9,300伙，按每半年計，或可創兩年半新高。至於二手樓市則估計可錄約34,000宗成交，或創9年新高。