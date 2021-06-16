內地「幣圈大遷徙」　新重鎮竟落戶美國呢個地方…

中國地作為虛擬貨幣大國，逾半數的挖擴活動都在內地進行，但在受到當局打擊後，掀起一場被幣圈稱之為「幣圈大遷徙」的事件。外媒引述專家指，在未來的幾個月內，將會看到重大的轉變，美國德州將成為虛擬貨幣的新重鎮。

中國人行日前重申對虛擬貨幣的炒作交易行為，禁止虛擬貨幣於市場上流通，並呼籲金融機構、支付機構不得採用虛擬貨幣為商品定價或交易服務，且不得為客戶提供虛擬貨幣交易、結算或抵押等服務。

挖礦是一項需要高運算能力的活動，過程極為耗能，這也是目前最為人詬病的原因之一。在選擇採礦的地方時，電力的供應無疑是礦工們最顧慮的一項。除此之外，該地區政府是否支持虛擬貨幣也是至關重要的。

美媒報道，過往數據顯示，全球有約65%至75%的比特幣挖礦活動在內地進行，主要集中在新疆、內蒙古、四川和雲南等四個省份，主要是四川和雲南的水力發電讓他們成為再生能源的聖地，而新疆和內蒙古為燃煤發電的重鎮。不過，內蒙古的礦工已經開始爆出遷徙潮，由於未能達到當局的氣候政策目標，該省認為是虛擬貨幣開採過於耗能，因此要求挖礦活動在兩個月內撤離。

報道引述虛擬貨幣交易所Gemini工程師Brandon Arvanaghi表示，在未來幾個月內，將會看到一個巨大的轉變。德州州長Greg Abbott一直都支持推動幣圈挖礦活動，將成為美國真正的產業。事緣美國德州有全世界最低的電費，並且再生能源的比重將隨着時間不斷成長，截至2019年有20%的電力為風力發電，亦可自行讓客戶自選電力供應商，且最為重要的是，德州州長非常支持挖礦活動。