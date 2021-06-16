【產經評論】華經濟一波三折　內外交困難報捷

今年以來，內地經濟一波三折。雖然首季在低基數下錄得破紀錄增長，但次季障礙重重，先有大宗商品價格變本加厲，致使原材料甚昂貴，適逢晶片荒及航運緊張加劇，衝擊製造業，最近又疊加出口大省廣東爆疫情，官方最新料全球第四大港口鹽田港最快要6月底才復原，急單要轉移。居民消費審慎，內需增長步履不穩，從5月數據遜預期得以佐證，實不令人意外。時值歐美抗華聯盟見雛型，美俄領導人枱底勢有交易，國際地緣政治風雲變色，內外交困，下半年考驗更大！

雖然新冠疫苗早已啟動接種，但全球疫情未退，次季亞太區更見反彈，越南及台灣淪陷，世上再無「防疫模範生」，個別目前尚處封鎖狀態，影響的不僅是產業鏈穩定，更打擊了區內需求，國際旅運恢復無期。要知道，去年東盟是內地最大的貨物貿易夥伴，疫情肆虐影響非輕。

疫情揮之不去，氾濫的游資趁塞船、塞港口而乘虛而入，炒起大宗商品，如銅、鋁、鐵礦石，總之數得出的貴賤金屬期貨都在爆炒。廠商面對原材料價格飆升而疫下漲價空間有限，加上次季人民幣升勢明顯礙及出口競爭力，部分工廠寧願停工停產、蝕訂退單；消費者眼見百物騰貴，花錢意欲受壓，這些都不利實體經濟，更甚是播下社會不穩定的種子。

故見5月以來，內地當局為了求穩，大力打擊商品炒風，最新更命令國企須上報大宗商品的衍生產品持倉，即監察有否透過槓桿作單邊押注。此舉明顯是要穩控內部物價，巨企須與政府行動一致，務要推倒價格為止，同時要力避諸如去年油價見負數後的「原油寶」事件重演，絕不可令內地再次受外部金融風險的威脅。

誠然，觀乎5月內地工業增加值、社會消費品零售總額，以及固定資產投資數據皆遜預期，是經濟增長放緩的警號，若不能管控通脹，就會出現經濟增長低於通脹的「滯脹」困局，即民眾荷包縮水。5月通脹之所以能壓至僅1.3%，多少是靠豬價大跌等因素促成。然而，面對美國通脹壓力持續升溫，且聯儲局未有收水迹象，銀紙氾濫造成的溢出效應，遲早也會傳導至內地，難怪一眾財金官員痛斥歐美貨幣政策有攬炒之虞。

總而言之，內地經濟中短期宏觀變數甚多，疊加長期結構性問題如勞動力短缺及高齡化人口，前路絕非坦途。更難料的是國際形勢詭譎多變，美俄峰會後，拜登政府必然會在科技與金融戰上精準出擊，股民真的別奢望大牛市。