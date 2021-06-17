東方日報B1：內地去槓桿 打商品逾10年最狠 深創板冧4%

內地一眾財金官員上周齊響警，呼籲投資者切勿期望一夜致富後，監管機構周三(16日)就在商品及期貨市場下令要求「去槓桿」，又作出10多年來最大規模的釋放商品儲備行動，觸發國際商品及A股下挫，一衣帶水的港股固然也受累，應驗了端午節後股市陷跌浪的魔咒。

內地繼續大力打壓大宗商品漲價潮，除憂慮市場投機交易的風險外，工廠也恐將高成本轉嫁給消費者，損害經濟。據報，當局正出手調控，包括要求央企減少在海外大宗商品市場的風險敞口(即未被對沖的風險)，同時逾10年以來首次釋出國家儲備來調降價格。行動令俗稱「經濟晴雨表」的國際銅價曾跌至8周低位，較高位累挫近9%。

外媒引述消息指，國資委已要求國有企業控制風險，需呈報持有的期貨倉位，供當局審查。中國之前已要求內地企業包括鋼廠、大宗商品貿易商和券商，減少對當地高波動原材料如鐵礦石和煤炭的看漲期權押注。

中國國家糧食和物資儲備局周三指，為配合國務院大宗商品保證供應、穩定價格工作，該局近期向有色金屬加工製造企業分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備，實行公開競價，但無透露詳細釋出數量。這將是中國2005年後首次公開宣布從國家儲備中釋放銅，亦是2010年來首次釋放鋁和鋅。

受消息影響，基本金屬期貨周三普遍下跌，在上海期貨交易所交易的期銅最多跌2.75%，期鎳、鋁和鋅均下跌。3個月倫敦期銅繼周二挫4%，周三再跌0.84%至每噸9,489美元。

據方正中期期貨引述的數據顯示，目前國儲局約有180萬至200萬噸銅儲備，相信實際數量只多不少。歷史經驗顯示，拋儲消息發酵時銅價會受壓，若落實，對價格的影響會迅速減少，之後再回歸基本和宏觀因素。

事實上，中國打壓大宗商品漲價潮成效參差，當局5月12日敦促要應對物價飛漲後，煉鋼主要材料鐵礦石價格雖在5月下旬暴跌，但此後再反彈；基本金屬價格近期縱使回落，惟仍遠高於去年水平。高盛就此認為，中國的努力或徒勞無功，因為其不再是決定商品定價的買家，今次漲價是因美國大規模救市。

商品要壓價，豬肉則要「托價」！國家發改委周三表示，由於大體重豬隻集體出欄、進口凍豬肉增加及季節性需求偏弱等，6月7日至11日期間全國平均豬糧比價為5.88：1，低於7：1，即豬農有機會蝕錢，因此發改委要發布生豬價格過度下跌的三級預警，提示養殖場要科學安排生產經營決策，將生豬產能保持在合理水平。下一步，發改委將會聯同相關部門密切關注生豬生產和市場價格走勢，及時開展儲糧托價工作。

內地國務院官員周二至周三進行考察，表明關心糧食生產，強調當前是糧食生產關鍵期，要採取有效措施平穩農資價格。

然而，內地也難面面兼顧，未被打壓的油價持續上升，續對全球通脹添壓。紐約期油周三再升0.97%至每桶72.82美元；布蘭特期油升0.98%至74.72美元。瑞銀指出，原油庫存可能以更快速度下降，故將9月布蘭特期油和紐約期油預測上調3美元，至分別78美元和75美元。

此外，繼中央企業後，市傳內地要求國有企業嚴格管理金融衍生業務。消息隨即殃及A股，尤其是內地多位重量級財金官員上周已放風嚴打槓桿投機歪風，鐵腕政策更似非空穴來風，深圳創業板指數周三跌穿3,200點，幾乎以全日最低位收市，狂瀉4.18%至3,125點，創逾3個月最大單日跌幅。連同滬深主要指數，名副其實應驗端午節後市弱魔咒。

國務院國有資產監督管理委員會去年已向央企表明，要加強企業管控金融衍生業務，嚴守套期保值(即對沖)原則。今年4月，再發布進一步加強金融衍生業務管理有關事項的通知，提出一系列具體要求，在加強年度計劃管理上，不得隨意變更，管理部門需審批年度保值規模、對沖策略；在加快信息系統建設方面，針對商品類衍生業務層面，需具備超限額或違規交易預警等功能，均反映內地早有計劃規範金融衍生業務，甚至可能擴大規管對象至國企。

一直以來，金融衍生工具因具有對沖功能，愈來愈多企業藉此對沖大宗商品價格和利率匯率波動風險，對穩定生產經營發揮了積極作用。不過，現時商品市場波動率顯著增加，押注單邊行情的風險也逐漸浮現，加上官員連環出聲警告市場投機行為，大市沽壓強勁。

滬深股市3大指數周三午後愈跌愈深，滬綜指午後跌幅擴至1%，收市逼近3,500點關口，收報3,518點，全日跌1.07%，為兩個月來最大單日跌幅，連跌3日。深成指亦收挫2.57%至14,295點，不但創逾一個月收市低位，亦為3月中之後單日跌幅最傷。剔除周三上市的3隻新股，僅一個交易日，A股整體總市值蒸發逾1.3萬億元人民幣(下同)。

大市交投亦萎縮，滬深兩市主板全日成交僅9,322億元，按日縮近7%，結束連續3日成交破萬億元的強勢。在人民銀行維持開展100億元的7天期逆回購下，周三等額對沖到期量後實現零投放，外資也繼續減磅，周三透過滬、深股通淨沽出4.05億元。

重磅藍籌低迷，號稱深圳創業板「股王」的內地車用電池「一哥」寧德時代周三股價暴挫5.58%，收報420.18元，鋰電池板塊更掀起跌停潮。

山西証券指，周三大市表現主要擔憂美國聯儲局即將公布議息結果，或加快貨幣收緊步伐，惟該券商傾向認為本次會議結果將維持政策不變，籲投資者不必過度恐慌。然而，從近期市場成交量下降，以及指數波幅加大等來看，資金調倉和好淡博弈將主導大市，基本面因素短期影響趨弱，同時建議注意大宗商品價格上漲過快帶來的內地監管風險。

另一機構巨豐投顧分析指，伴隨着內地經濟復甦進入後期，以及流動性邊際收緊，接下來實質性收緊也將是趨勢，這對股市來說不是好消息。A股牛市格局期望也發生較大變化，要留意局部牛市的可能性。