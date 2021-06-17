花旗降澳門賭收預測　料月挫逾三成

有大行早前已警告，濠賭股的風險回報率並不吸引。

近期廣東疫情受關注，花旗發表報告指，澳門6月首14日的博彩收入只有31億元(澳門元‧下同)，故下調澳門6月全月之賭收預測6.66%至70億元，換言之將按月跌32.98%，遠較2016至2019年同月沒有疫情時按月跌10%左右嚴重，即相當於2019年6月約29%水平。

以上述6月博彩收入預測70億元計，澳門今年上半年的博彩收入可能只有494.87億元，較2019年上半年銳減66.89%。瑞信早前已警告，濠賭股的風險回報率並不吸引。

花旗研究報告指出，澳門博彩業近期日均收益回落，主要是澳門因應廣東疫情，收緊往返廣東的出入境防疫措施。

Sanford C. Bernstein亦指，澳門6月首14日的日均賭收僅2.21億元，較5月全月日均值3.37億元跌34.4%，6月7至13日期間每日出入澳門的人次只有3萬，較5月31日至6月4日低26%，較4月份平均值更大跌42%。

大和引述澳門旅遊業議會會長胡景光之前估計，若果疫情持續，6月訪澳旅客人次恐從5月的3萬左右銳減至一萬。

由於經營壓力仍大，摩根士丹利將濠賭股今年全年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)總和之預測削近四成，較2019年全年數字低近七成，並指有關公司自疫情爆發以來累計發債集資逾85億美元，息率平均5厘，每年帶來額外利息支出逾4億美元，因此就算日後賭企的EBITDA能回復到疫情爆發前即2019年的水平，其每股自由現金流(派息能力指標之一)也大不如前。