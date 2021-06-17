要發達改變命運？秘訣取決一個字

發達或許是不少人的人生目標。不過，很多人窮盡畢生精力，努力工作，卻仍無法達到財務自由，甚至只是在貧窮線的邊緣掙扎，皆因窮人不知道致富的方法。若想改變命運，成為社會的上流人士，首先便要知道富人的生活習慣！

外媒引述調查顯示，在受訪的1,000名美國人中，他們的年均收入達到370萬美元(約2,886萬港元)。該調查為了找出致富的原因，問了他們共249條問題。其中，有3條問題所收集的答案全部為「是」，而這3條問題分別是：「你的父母非常節儉嗎？」；「你很節儉嗎？」；以及「你的配偶比你節儉嗎？」

正所謂勤以修身，儉以養德，學會節儉能培養我們的德性。一點一滴的累積財富更讓我們體會到賺錢的辛苦，當習慣節儉後，就已經踏出了邁向發達目標的第一步！以下就闡釋了調查後所整合的有錢人花錢習慣，你可能會從中得到一些啟示！

【富人消費習慣】

●97%富豪有樓 少數住豪宅

雖然有97%的美國百萬富翁擁有物業，但只有小部分人住豪宅。他們所持物業的樓價中位數是75萬美元(約585萬港元)，而且主要是在購買後升值，買入價中位數更加只有45.3萬美元(約353.3萬港元)。有四分之三的富豪住在1978年之前建成的樓宇。

即使將樓宇加按取得額外資本是很常見的做法，但有研究證實，百萬富翁們很少會這樣做。相反，他們當中有39.9%已經付清所有按揭，更有一成的按揭低於10萬美元(約78萬港元)。

●大部分從未買或租名車

一半受訪者指不曾試過花費超過2.9萬美元(約22.6萬港元)買車，更有95%人未試過花逾6.9萬美元(約53.8萬港元)在買車上。

值得留意的是，調查中除了14%繼承了財富的受訪者會平均花費3.6萬美元(約28萬港元)購買一輛車外，其餘百萬富翁的車平均價值僅為2.7萬美元(約21萬港元)，這個數目只比當時美國大多數人的平均買車費用多出22%。此外，只有24%受訪的百萬富翁會買車，20%的百萬富翁會選擇租車。

另一項研究亦發現，在受訪的百萬富翁中，有99%以上從未購買或租用過林寶堅尼、法拉利、勞斯萊斯、賓利等名牌汽車，亦有79%受訪者不曾購買或租用過寶馬(BMW)或凌志，而有75%則沒有購買或租用過平治(Benz)。令人驚訝的是，美國百萬富翁最喜愛的汽車品牌竟是低調的福特(Ford)。

●餐廳用膳花費僅限300元

90%受訪百萬富翁稱，在請好友或鄰居喝酒時，最多只會用26美元(約202.8港元)買酒；如果是自己喝的話，甚至花費更少；有95%人就連在自己最愛的餐廳進餐時，也不會花超過40美元(約312港元)。

●75%斥不足8700元買手錶

50%受訪者表示不會花費超過235美元(約1,833港元)買手錶，75%人只會用少於1,125美元(約8,775港元)。

●添置西裝使少於4600元

一半受訪者指自己從未花費超過399美元(約3,112.2港元)購買西裝，更有75%人指不曾超過599美元(約4,672.2港元)。

●買鞋花費不超過1500元

50%受訪者稱不曾花超過140美元(約1,092港元)買鞋，而四分之三受訪者則不會花超過199美元(約1,552.2港元)。

【慳出豐厚身家4大關鍵】

●重心靈滿足非物質

無論是西方或東方的華人世界，歷史上不少百萬富翁的特色都是節儉。事實上，不少高收入人士無法成為富翁，反觀不少富翁並非高收入人士，關鍵在於享受生活的方法並非透過消費高級品，他們的喜悅及自我滿足更多來自於家人、朋友、宗教、財務自由、身體健康，或許還會偶爾打高爾夫球。

其他百萬富翁的共通點也離不開一個「慳」字，正如有七成的百萬富翁指，當鞋子破爛時會拿去修理，而不選擇買一對新的；一半的百萬富翁會選擇維修舊家具，而不是整組換掉；亦有一半的百萬富翁曾因長途電話費太貴而換新的電訊供應商。

●會晤親友 不豪使消遣

除此之外，在受訪的美國富翁中，85%表示會與專業人士聊天；81%逛過博物館；64%曾向慈善機構捐款。反而只有20%曾駕駛過帆船或曾在巴黎度假；僅4%曾在阿爾卑斯山滑雪；3%曾坐郵輪環遊世界。

至於問及他們過去30天的活動中，93%百萬富翁表示曾與子女及孫兒聚會；88%跟朋友見面；46%去過麥當勞等快餐店進餐；31%到過沃爾瑪(Walmart)等超市購物；只有26%逛過如Saks Fifth Avenue等的高級百貨。

由此可見，對真正富人而言，自由與獨立比奢侈品更為吸引。幾乎所有受訪者(包括超過70歲的)都持續在工作，而且會花大量時間在自己的專業活動上，儘管他們根本不必為財務理由而工作。

●量入為出 買樓助儲蓄

擁有很多財富的人，與賺錢能力強但身上經常無錢的人，兩者的差別就是在於花錢習慣，量入為出是成為富人的關鍵，投資房地產就是個讓儲錢更輕鬆的好方法。你可以買樓出租做「包租公」，然後將租金全部拿來付樓按，這樣做的好處是每個月的存款可大幅增加。假如你還有定期還貸款的壓力，就必須強迫自己每個月撥出一筆錢。

再者，銀行會考慮你的個人信用及房產價值，故收入愈高就愈容易貸款買樓。這就是為甚麼擁有房地產的人在退休時，會比其他收入相同的人獲取更多財富，因為他們必須付樓按，所以每個月就會乖乖儲錢。

許多人覺得儲錢很難，是因為儲錢必須犧牲「當下的滿足」，才能在未來獲利。其實儲錢就跟維持健康飲食一樣，會隨時間累積，只要自律就能獲得長期回報。

反觀，很多高收入人士沒有足夠存款，因為他們除了沒有持續儲錢外，還喜歡亂投資。雖然房地產投資的「缺點」是流動性不及股票，卻是一項能建立財富的長期策略。接受較高的樓按還款率，就能強迫自己每個月撥出一筆錢。每月付款一次，隨後要繳的利息就會降低；愈快付清樓按，財富就會增值得愈快！

●加薪撥一半作長期投資

每當薪金增加時，應從增加的金額取出一半作長期投資。如月薪3,000美元，每月儲450美元，儲蓄率為15%。那麼當收入增至4,000美元時，就應儲多500美元，把儲蓄率提高至逾23%。若下次再加薪至5,000美元時，重複同樣做法便可把儲蓄率增至29%。

當然，你可以大條道理選擇當一個「月光族」，餐搵餐食餐餐清；亦可培養儲錢習慣，定時將部分收入儲起來，每次加薪或有額外收入時都儲起部分資金。但要謹記，富貴不等於要做守財奴，要學懂「應使則使」。

理財致富的核心，在於及早訂下目標，並須建立自律性，透過存錢建立財富，且有極大的動機朝個人目標進發，懶惰、揮霍，只會與「富有」二字愈行愈遠！